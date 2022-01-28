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Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ilçeye getirildi
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düşmesi sonucunu hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ilçe devlet hastanesine getirildi.
Haberde İnsan 28.01.2022, 00:46
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düşmesi sonucunu hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ilçe devlet hastanesine getirildi.
Çığın yaşandığı bölgeden AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan cenazeler gece geç saatlerde ilçeye getirilebildi.
Çığda hayatını kaybeden Abdullah Aktaş (35) ve Cüneyt Aktaş’ın (27) otopsilerinin yapılmasının ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor.