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Çiftlikköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çiftlikköy ilçesinde törenle kutlandı.

Haberde İnsan 30.08.2021, 14:49
Çiftlikköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çiftlikköy ilçesinde törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Teğmen Ahmet Alperen Yılmaz yaptı. Yılmaz konuşmasında, “Hiç şüphe etmiyoruz ki, yeni Türk devletinin temeli bu zaferle atılmıştır. Bu meydan muharebesinde akan Türk kanı ve bu semalardaki şehit ruhları, devletimizin sonsuza kadar koruyucuları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos kutlama mesajının okunmasının ardından Kaymakamı Ömer Bilgin, Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar Hava Meydan Komutanı Hv. Pilot Albay Okan Uygun kaymakamlıkta protokolünün tebriklerini kabul ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Silpagar, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun bir kez daha milletçe yaşandığını belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

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