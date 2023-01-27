Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) çiftçilere kolaylık sağlıyor

Türkiye’de tarım işletmelerinin yönetimine katkı sağlamak ve etkin tarım politikaları oluşturmak için uygulanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ÇMVA) sistemine Bolu’da 42 üreticinin 2022 faaliyetlerine ait rapor defterleri toplanırken, 2023 yılına ait sözleşmeler imzalandı.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), çiftçilerin işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Sisteme kaydolan üreticiler geçmiş dönemleri verilerini karşılaştırarak bir sonraki yılın planlamasında kolaylık sağlıyor. Bolu İl Tarım Müdürlüğü tarafından Bolu’da toplam 42 çiftçinin sisteme kaydı yapıldı. Sisteme kayıtlı olan çiftçiler, işletmesinin karlılığını arttırmak için uygulamalarını değerlendirebilecek. Ayrıca gübre kullanımı, kimyasal ilaç uygulaması, işletmede yetiştirilen ürünler gibi konularda maliyetleri izleyerek böylece işletmenin gelecekteki faaliyetlerini daha iyi planlayabilir duruma gelecek. Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım Müdürü İzzet Murat, “ÇMVA çiftçilerin karşılaştırma yapabilmesi ve karlılıklarını arttırabilmesi için önemli bilgiler sağlıyor, toplanan verilere göre çiftçi kendi işletmesinin ekonomik durumu ile ilgili genel bir değerlendirme yapabilmektedir” dedi.

ÇMVA sisteminin katkı sağladığını söyleyen İzzet Murat; “ÇMVA sistemine katılan çiftçiye sağladığı faydaların yanı sıra, kayıtlı verilerin araştırmalarda ve tarım politikalarının belirlenmesinde de kullanılabilecek. Üreticimiz ülkemizdeki ve bölgemizdeki kendi işletmesine benzeyen diğer işletmelerle, kendi işletmesini kıyaslama imkânı bulabileceğini, Sisteme kayıtlı olan çiftçilerimizin, işletmesinin karlılığını arttırmak için uygulamalarını değerlendirebilir ve gübre kullanımı, kimyasal ilaç uygulaması, işletmede yetiştirilen ürünler gibi konularda maliyetleri izleyebilir, böylece işletmenin gelecekteki faaliyetlerini daha iyi planlayabilir duruma gelecek” diye ifade etti.

Toplanan verilerin gizli tutulduğunu ifade eden Murat, "Bolu ilimizde 42 gönüllü çiftçimiz; teknik personellerimiz tarafından işletmelerinde, evlerinde ziyaret edilmekte ve birebir görüşmeler yapılarak kayıtları tutulmaktadır. Toplanan veriler gizli tutulmakta, uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Bunun yanında katılan işletmelere katkı sağlamak adına yıllara göre farklılık gösteren miktarda destek ödemesi yapılmaktadır" dedi.