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Çiftliğe giren sokak köpekleri onlarca hayvanı telef etti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çiftliğe giren sokak köpekleri, tavuk, ördek, kaz ve 2 koyunu telef etti.

Haberde İnsan 21.06.2022, 14:01
Çiftliğe giren sokak köpekleri onlarca hayvanı telef etti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çiftliğe giren sokak köpekleri, tavuk, ördek, kaz ve 2 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi’nde bulunan çiftliğe giren sokak köpekleri hayvanlara saldırdı. Çiftlikte bulunan onlarca tavuk, ördek, kaz ve 2 koyun sokak köpeklerinin saldırısı neticesinde telef oldu. Çiftlik sahibi ise yetkililerden yardım istedi.

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