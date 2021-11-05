Çiftçilik eğitimi alan hükümlüler tarımsal üretime katkı sağlıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde aldıkları eğitimlerle çiftçiliği öğrenen hükümlüler, tarımsal üretime katkı sağlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 92 açık ceza infaz kurumunda 16 bin dönüm alanda tahıl, yem ve süs bitkileri, baklagil, meyve, sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanlarında üretim yapan hükümlüler, bir yandan da meslek edindirilerek topluma kazandırılıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeki tesis, atölye ve benzeri ünitelerde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, var olan mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu, birçok alanda mesleki kurs ve eğitimler veriyor. Aldıkları eğitimlerle sertifika sahibi olan hükümlü ve tutuklular, İşyurtları bünyesindeki atölye ve tesislerde çalışma fırsatı buluyor.

Hükümlülere çiftçilik sertifikası

Tarımsal alanda da faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren 92 açık ceza infaz kurumunda tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Alanında uzman kişilerce yetkili kurumlar tarafından eğitime tabi tutulan hükümlüler, tarımsal üretime katkı sağlıyor. Topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmaları amacıyla iyi tarım uygulamaları, seracılık ve tarım ekipmanlarının kullanımı konularında eğitim ve kurs alarak ‘sertifikalı çiftçi’ olan hükümlüler, Türkiye’nin dört bir yanındaki açık ceza infaz kurumları işyurdu müdürlüklerinde tahıl, süs ve yem bitkileri ile meyve ve sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanında üretim yapıyor.

Toplam tarım alanı 35 bin 700 dönüm olan bu ceza infaz kurumlarında 16 bin 500 dönüm ekilebilir alan bulunuyor. Ayrıca değişik birçok açık ceza infaz kurumunda toplam 133 dönüm alanda seracılık faaliyetleri yapılıyor. Bu sayede kurumların ihtiyacı olan ürünler yetiştirilirken, hükümlülerin meslek edinmeleri de sağlanıyor.

Bin 500 hükümlü tarımsal eğitim faaliyetlerine katıldı

2020 yılında bin 500 hükümlü tarımsal faaliyetlere katıldı. Türkiye genelindeki ceza infaz kurumları işyurdu müdürlüklerinde elma, zeytin, karpuz, kavun, portakal, mandalina, limon, çilek, kiraz, muz, hurma, kivi gibi meyvelerin de aralarında bulunduğu toplam 2 milyon 988 bin 377 kilogram meyve üretimi gerçekleştirildi. Sebzecilik faaliyetleri kapsamında da açık tarla üretimi ve seralarda 3 milyon 608 bin 856 kilogram sebze üretildi. Bu ürünler arasında domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan, karnabahar, marul, ıspanak gibi sebzeler yer aldı. Tahıl ve baklagil yetiştiriciliği üretimi alanında da yine geçen yıl 4 milyon 647 bin 192 kilogram mahsul elde edildi. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak üzere açık ceza infaz kurumlarının tarıma elverişli arazilerinde 8 milyon 265 bin 19 kilogram silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga ve samandan oluşan yem bitkileri üretildi.