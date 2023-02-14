Çiçekler bu kez sevgililere değil, depremzedelere

Elazığ’da çiçekçi Tansel Bahat, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde elinde bulunan çiçekleri, depremde yaralanarak hastanelerde tedavi altında bulunan depremzedelere ve yakınlarına verdi. Depremzedeler aldıkları çiçekler karşılığında mutlu olurken Bahat, “Bugün sevgililerin günü değil de depremzedelerin günü olsun istedik” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Bir yandan deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor. Tüm ülke elinden geleni yaparken Elazığ merkezde çiçekçi dükkanı bulunan Tansel Bahat, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde depremzedeleri sevindirmek için farklı bir yol izledi. Çiçekçi Bahat, aldığı çiçekleri paketledi ve hastanenin yolunu tuttu. Depremde yaralanan vatandaşları hastanede tek tek ziyaret eden Bahat, depremzedelere ve yakınlarına çiçek verdi. Elinde çiçeklerle Bahat’ı gören ve bir nebzede olsa mutlu olan depremzedeler, düşünceli davranışından dolayı teşekkür etti.

Çok derin acılar yaşadıklarını belirten Tansel Bahat, “Üzgün ve mutsuzuz. Enkaz altından çıkan insanlarımızı görünce acımız bir kat daha artıyor. Bizde bu acıyı 2 sene önce yaşadık ama bu kadar ağır değildi. Elazığ’daki hastanelerde yaralılarımız var. Bizde onlara bir destek olmak için az da olsa bir moral olsun diye çiçek dağıtmak istedik. İnşallah katkımız olmuştur. Biz elimizden geldiği kadar hepsinin yanındayız. Hiç üzülmesinler” dedi.

“Bugün sevgililerin günü değil de depremzedelerin günü olsun istedik”

Normalde Sevgililer Günü’nün her zaman çok aşırı yoğun geçtiğini aktaran Bahat, “Bir ay öncesinden hazırlanmaya başlardık. İnanın ne hazırlanma telaşı ne de çalışma duygusu vardı. Üzüntümüz her şeyimizi etkiledi. Hiç önemli değil. Malzeme aldık ama özellikle depremzedelere dağıtmak üzere aldık. Bugün sevgililerin günü değil de depremzedelerin günü olsun istedik ve böyle bir şey yaptık. Depremzedeler, verdiğimiz çiçekler karşısında mutlu oldu. Ben duygulandım. Sadece bir çiçek ile insanları bu kadar mutlu edebiliyorsa ne mutlu bize. Elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya hazırız. Şuan benim elimden gelen bu. Daha fazlası olsa daha fazlasını yapmayı çok isterdim. Herkese çok geçmiş olsun” diye konuştu.