Çiçekçilik kursu onlara terapi gibi geliyor

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki çiçekçilik kursuna katılan çoğunluğu ev hanımları ve emeklilerden oluşan kursiyerler hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi çiçekçilik usta öğreticisi Nuray Bekar, kursa her yaştan katılım olduğunu ve bazı kursiyerlerin öğrendiklerini gelir haline dönüştürmeyi planladığını kaydetti. Nuray Bekar, kurslarının 1 hafta önce başladığını belirterek "Kursumuza her yaştan ev hanımı katılıyor. Ev hanımları çiçekçilik kursuna çok meraklılar. Daha çok tutkallı hamurdan çiçek yapıyoruz. Alçıdan kalıptan dökerek çerçeveler yapıyoruz sonra çerçevelerin içerisine tutkallı hamurdan çiçek yapıyoruz. Eva kâğıtlarından gül, papatya her çeşit çiçek yapabiliyoruz. Genelde ev hanımları kurs sayesinde boş vakitlerini değerlendirmek için katılıyorlar. Bazıları da öğrendiklerini iş kolu haline getirmeyi planlıyorlar. Dolayısıyla öğrendiklerini gelir haline getirmeyi düşünüyorlar. Kursa katılanlar genelde kısa sürede çiçek yapmayı öğreniyorlar. Yaklaşık 1 haftada elleri de yatkınsa çok güzel işler ortaya çıkabiliyor. Kursumuzun süresi 2 ay katılan sayısı 8-10 arasında değişiyor. Kursiyerlerimiz inşallah burada öğrendiklerini gelir haline dönüştürürler” dedi.

Kursiyerlerden Nurten Demir kursun kendilerine terapi gibi geldiğini belirterek "Emekliyim, evde oturmaktansa kursa katılarak hem bir şeyler öğreniyorum hem de terapi görüyorum. Bir şeylerle ilgilenmek uğraşmak terapi olarak biz emekliler için çok iyi oluyor. Daha önce de farklı kurslara gitmiştim zevkle yapıyoruz. Şimdilik evime yapıyorum ekonomik katkıyı ilerleyen günlerde bakacağız. Evinde oturan bayanlara bu tür kurslara katılmalarını tavsiye ederim. Böylelikle hem aile bütçelerine katkıda bulunup hem de terapi açısından fayda sağlamış olurlar” diye konuştu.

Kursiyerlerden Neşe Alkurt ise kursta öğrendiklerini arkadaşlarına öğretmeyi düşündüğünü belirterek “Kursa yeni katıldım çiçek yapımını öğreniyorum. Burada öğrendiklerimle kendi mahallemde kurs açarak arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ayrıca yaptığımız ürünleri mahallemizde gelen turistlere satmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden emekli Aynur Emirzeoğlu ise kursa hobi amaçlı katıldığını ifade ederek “Emekliyim kursa hobi amaçlı katılıyorum. Aynı kursa yaklaşık 4 yıldır geliyorum çiçek yapmanın her türlüsünü öğrendim. Zevkle katılıyorum. Psikolojik olarak ta çok rahatlatıcı boş vaktimi çiçek yaparak değerlendiriyorum” dedi.