CHP’li belediyeye lağım tepkisi: "Sanki çocuk kandırıyorlar"

Tekirdağ’da 36 yıllık binada 3 aydır lağım çilesi çektiğini ifade eden vatandaş, belediyeyi göreve çağırdı. TESKİ Müdürü’nün kendisine Çorlu Belediyesinden izin alamadığını öne sürdüğünü ifade eden ev sahibi vatandaş, "Sanki çocuk kandırıyorlar" diyerek sorunun çözülmemesine tepki gösterdi.

Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki 36 yıllık binada lağım suları evin önüne akıyor. Durumdan rahatsız olduğunu ifade eden apartman sahibi Sadık Sansarcı, 3 aydır sorunun çözüme kavuşmasını bekliyor.

"36 yıllık binada ilk kez lağım suyu taştı"

Bir an önce gerekli tamir işlemenin yapılmasını isteyen ev sahibi Sadık Sansarcı, "Bu bina 36 senelik bina. Kanalizasyon bağlantısına meyil vermek için 3 sokak alta kadar bağladık. 36 seneden beri bu binanın kanalizasyon suları taşmamıştı. Asfalt yolu kazıp bozdular, sonra parke taşı döşediler. Silindir de geçerken kanalizasyon borusunu kırdı. 3 aydır söylüyoruz yetkili birime, kanalı gelip yapmıyor. Gelip foseptiği açıyor ama kanal yine tıkalı yine tıkalı. Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aradım, TESKİ Müdürü’nü arayacakmış, TESKİ Müdürü de Çorlu Belediyesinden izin alamıyormuş. Lafa bak, sanki çocuk kandırıyorlar. 10 günden beri ortalığı pislik götürüyor. Her yer leş gibi kokuyor, kokudan duramıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? 3 aydır lağım çilesi çekiyoruz. Yere basmaya çekiniyorum. Bir türlü sorun çözülemedi. Her yer pislik içinde, şakır şakır lağım suyu akıyor. Böyle belediyecilik mi olur" diyerek tepkisini ifade etti.