banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?

CHP’li belediyenin yol kararı 25 yıllık komşuları bir birine düşürdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapılacak olan yol çalışması nedeniyle evlerinin yıkılacağını kaydeden vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çorlu Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Haberde İnsan 04.04.2022, 13:43
CHP’li belediyenin yol kararı 25 yıllık komşuları bir birine düşürdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapılacak olan yol çalışması nedeniyle evlerinin yıkılacağını kaydeden vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çorlu Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Çorlu’nun Kemalettin Mahallesi sakinleri mahallelerinden geçecek olan Kuzey Yolu Projesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kendilerinden yol güzergahında kalan 3 evin boşaltılmasını isteyenin Çorlu Belediyesi olduğunu ev sahiplerine arsalarına karşılık arsa göstereceğini, para ödemesini ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını öne süren vatandaşlar kendilerine arsa olarak komşularının tapulu arsalarının gösterildiğini belirterek duruma tepki gösterdiler.

“1997 yılında yol geçirmişler 1999’da planlı projeli ruhsatlı bir şekilde ev yapma izni verdiler”

Evini boşaltması istenen vatandaşlardan Yaşar Böcekçi, “Kemalettin Mahallesi’ndeki evlerimiz kalkıyor. 1997 yılında bu bölge için yol deniliyor ancak 1999 yılında bize planlı, projeli ruhsatlı bir şekilde ev yapma izni veriliyor. Çorlu Belediyesi şimdi yol geçeceği için evlerimizi yıkmak istiyor. Benim evimi komşumun evine kaydırıyor. Üst tarafımdaki komşumun tapulu yerine bana tapu veriyor. 241 metrekarelik arsamın yerine bana 192 metrekarelik arsa gösteriyor. Bu arsada da bana yüzde 30 ev yapma hakkı veriyor. Yani benim 240 metre yerimi alıyor, bana 50 metrekare yere Çorlu Belediyesi arsa veriyor. 50 metrekare yere ev olur mu, olmaz mı bunu düşünmeden uyguluyorlar” dedi.

“Çorlu Belediyesi benim buradan ancak ölümü çıkartır”

Böcekçi ayrıca, “Şimdilik ücret konusunu konuşmuyorlar, ücreti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeyecek diyorlar. Biz bu evimizden çıkacağız başka bir arsaya ev yapacağız, artı verdiği arsa komşunun 3 metre yerine geçiyor. Komşumun tapulu yerini bana veriyor, kanun böyle, böyle yapıyoruz diyorlar. İmar içinde olan caminin yanında olan arsalar da dahil 3 tane ev bu sorunu yaşıyor. Bu kalkacak evlerin toplamı 126 tane diye söyleniyor ama onlar tarla tapusu, hisseli tapu olduğu için. Bizim burası imar içinde olan yerlerimiz. Yani imarlı, ruhsatlı yerlerimiz bizim. 1997 yılında yol geçiyor buradan 1999 yılında Çorlu Belediyesi 1999’da bize buraya imar veriyor, izin veriyor, şimdi de yol geçecek diye bizi kaldırmak istiyorlar. Ben bir ay sonra düğün yapacağım, çıkmıyorum. Çorlu Belediyesi benim buradan ancak ölümü çıkartır. İsterse gelsin denesin. 1997’de yol kararı alındıysa 1999’da buraya ev yaptırmayacaktı bana. Buna izin vermeyecekti, ruhsat vermeyecekti. Bir de komşumun tapulu yerini veriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde olan bir şey değil bu” diye konuştu.

“Belediye başkanı bize ‘Suriyeliler gibi oturun’ dedi”

Evini boşaltması istenen mahalle sakinlerinden Emine Kurtulmuş ise, “50 metrekare yere ev yapacakmışız biz. Ahmet Sarıkurt (Çorlu Belediye Başkanı) dedi ki bize oğlu soru sordu biz 4 kardeşiz 2 kız 2 erkek, babaannem var, annemle babam var, bir oda bile yapamayacağız dediğinde ‘oturun Suriyeliler gibi’ dedi. Bir sürü halk içinde söyledi. Bunu neresine yakıştırdı. O öyle mi oturuyormuş villalarda oturuyor. O otursun Suriyeliler gibi göreyim bakayım. Ben göçmen geldim gece gündüz çalıştım, ev yapayım diye Cumartesi Pazarım da yoktu” şeklinde konuştu.

Emine Kurtulmuş, “Benim şu an evim yıkılacak, tamam, yol geçecekmiş buna da razıyım. Ama bana doğru düzgün bir yerden arsa versinler. Buradan komşumun arsasına kadar tapulu yerini baba veriyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu bize haram, bizim kitabımızda yok böyle bir şey. Yapacaksınız, alacaksınız verin mahkemeye alın diyorlar” dedi.

“Çorlu Belediyesi bana komşumun arsasını veriyor”

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat’ın yanına gittiğini de kaydeden Kurtulmuş, “Komşum da yanımdaydı, İbrahim bey bu iş nasıl olacak böyle olmaz dediğimde ‘sen tapulu yerini verir misin başkasına’ dedi, vermem dedim ama biz almıyoruz siz veriyorsunuz dedim, ‘gidin mahkemeye verin o yeri alın’ dedi. 23 yıl önce yaptığımız evimizden şimdi çıkacakmışız, Çorlu Belediyesi arsa verecekmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeme yapacakmış. Çorlu Belediyesi bana arsa veriyor ama komşumun arsasını veriyor. Biz bunu nasıl alalım. Kadının tapulu yeri ben onun tapulu yerini nasıl alayım. Nasıl onun tapulu yerine girip ev yapabileceğim. Kırın kafanızı dedi dün bana Turgut bey. Böyle bir şey olmaz. Ben komşumla, dövüş yapamam, kaç senelik komşum o benim. Bir ana yerine o bana burada. Benim arsamın yerine komşumun yerinden veriyor. Böyle herkesin arsasını bir birine kaydırmışlar. Başkasının arsasını bize veriyorlar. Yol geçecekmiş, tamam ben razıyım yol geçmesine komple alsınlar götürsünler ama komşumun yerini vermesin bana, belediyenin bunca yerleri var. Doğru düzgün bir yer versin. İlk önce gittiğimizde Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Bolat bize 400 metrekare yer vereceğini söylemişti. Şu anda inkar ediyor, yok ben böyle bir şey demedim diyor. Bizim isteğimiz bize doğru düzgün bir yerden arsa versinler, bize komşumuzun yerini vermesin. Burasını park mı yapacak, ya da ödeyecek mi millete ne isterse onu yapsın. Bize doğru düzgün bir yer versin. Komşunun yerini alacak, bana verecek ben bunu kabul etmem. Ben her yerden olur dedim, Sarılar yolundan verin, hastane yanından verin karşıda var yeriniz verin dedim, yok diyorlar, aynı yerden vereceğiz size aynı yere gireceksiniz diyorlar. Aynı yere ben giremem” diye konuştu.

Kendi arsalarına komşularının ev yapmasının istendiğini söyleyen mahalle sakini Salih Samet Eravcı da, “Biz yerimizi ölçtürdüğümüzde nereye kadar olduğunu belirledik. Şimdi belediyenin yaptığı yeni plana göre aşağıdaki evleri buraya kaydırıyorlar. Bizim arsamız küçülüyor ve mağdur oluyoruz” dedi.

“Komşularımızla kötü olmayalım”

Çorlu Belediyesi’nin evinin önüne ve kendi arsasına başka bir komşusunu ev yapmaya yönlendirdiğini kaydeden Fadime Erol adlı vatandaş ise, “Artık psikolojimiz bozuldu, inanın psikolojimiz bozuldu. Bu belediye buraya geleli inan ki uyuyamaz olduk. Benim çocuğum epilepsi hastası, evimin camı, önü komple kapanıyor. Benim çocuğum hava almazsa ben ne yapacağım. Komşularımıza başka yerden versin biz kimse ile kötü olmayalım” ifadelerini kullandı.

“Allah ile hükümetten gelene boynumuz kıldan ince ama gerek yok bizi komşularımızla kötü etmesinler”

Evi yıkılacak komşularına kendi arsası gösterilen mahalle sakinlerinde Döndü Akdoğan adlı yaşlı kadın ise “Beni 20 senelik komşularımla kötü etmesinler, mağdur etmesinler. diyen Döndü Akdoğan adlı yaşlı kadın ise, “Ben kimseyle kötü olmak istemiyorum. Bizim tapulu yerimiz, biz orayı ne emeklerle aldık. Tarlalarda çapa kaza kaza aldım. Benim beyim buranın borcunu ödeyeceğim diye inşatta çalışırken düştü vefat etti. Ben 5 tane yetimle kaldım. Gerek yok. Biz Allah’a havale ettik ne yapalım. Allah ile hükümetten gelene boynumuz kıldan ince ama gerek yok bizi komşularımızla kötü etmesinler. Benim yerime girmeye gerek yok. Bana buradan yer göstermişler orada herkese yer vermişler” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
12°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22