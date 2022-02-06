banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'de sert yükseliş! 40 bin doları aştı...
Bitcoin'de sert yükseliş! 40 bin doları aştı...
Reynmen’in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı
Reynmen’in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı
Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü
Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!

CHP’li başkandan "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde vatandaşlar, hurda eritme tesisi için arazilerin kamulaştırılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlara bilgi vermek için gelen CHP’li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, OSB’yle birlikte beldenin gelişmesini istediğini söyledi. "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa ise "Evet bir büyük rakıya sattım" diye tepki gösterdi.

Haberde İnsan 06.02.2022, 17:46 06.02.2022, 19:04
CHP’li başkandan "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde vatandaşlar, hurda eritme tesisi için arazilerin kamulaştırılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlara bilgi vermek için gelen CHP’li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, OSB’yle birlikte beldenin gelişmesini istediğini söyledi. "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa ise "Evet bir büyük rakıya sattım" diye tepki gösterdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi yakınlarına kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nin doğuya bakan bölümündeki 230 dönüm araziye bir firma tarafından hurda eritme tesisi yapılmak istendi. Keçecioğlu Mahallesi yakınlarına yapılmak istenen tesisin kurulmasına karşı çıkan mahalle sakinleri imza topladı. Kimyasal ve çevreye zarar verecek hiçbir şey istemediklerini söyleyen vatandaşlar, beldede 500 adet arı kovanı olduğunu anlattılar.

Yürütmeyi durdurma kararı alacaklar

Davet üzerine gelerek bilgi veren CHP’li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam da kalabalığa hitap ederek OSB’nın büyümesini ve beldesinin kalkınmasını istediğini söyledi. Mahalle sakinlerinin itirazları üzerine "Perşembe’nin gelişmesini istiyor musunuz" diye soran Başkan İnam, "Hayır istemiyoruz, gelişmesin" yanıtını alınca "Bu söyledikleriniz bir gün karşınıza çıkar. OSB’de buradan insanlar çalışıyor. Bartın, Zonguldak, Karabük, Kdz. Ereğli yatırımlarla büyüdü. Her gün köylerden insanlar İstanbul’a göç ediyor" diye tepki gösterdi.

Yeşil Çaycuma’nın korunacağı hatırlatılınca vatandaşlar adına konuşan Ecder Dombaycı, "Ben bu topraklarda fabrika istemiyorum. Gelişmeyecekse de gelişmesin. Bu tarlalar var. Olacağı da söylüyorum. Belki biz göremeyiz ama 20 sene sonra bu mahalle de gidecek" dedi. Dombaycı ilk iş olarak yürütmeyi durdurma kararı alacaklarını söyledi.

Başkandan "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi

Tartışmaların devam etmesi üzerine bir vatandaş, "O zaman o toprakları siz vermediniz mi? Sen verdin" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Başkan İnam da "Evet ben verdim. Bir büyük rakıya sattım" diye yanıt verdi. Belediye meclisinde 50 metre uzağa ev yapılamayacağı yönünde meclis kararı alındığını hatırlatan vatandaş, "Nasıl böyle bir karar alıyorsun? 50 metre evin altına ev yapılamayacak. 500 metre al" dedi. Bunun üzerine Başkan İnam da "Belediye meclisinde alındı o karar. Başka şansım yok sana iyilik yaptım daha ne istiyorsun? Bilip bilmeden konuşma. 50 metreye kadar hakkım var. Mustafa bey bilmeden konuşma. Belediye meclisi kararı o kadar belediye başkanlığı mı yaptın da biliyorsun" diyerek tepkisini sürdürdü.

1993 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca kamulaştırmanın yapıldığını söyleyen Başkan İnam, tartışmalar büyüyünce "Ben mi kamulaştırdım. Belediye mi kamulaştırıyor. Beni niye muhatap alıyorsunuz. Ben sadece bilgi veriyorum" dedi. Başkan İnam, beldenin gelişmesini istemediğini söyleyen vatandaşlara "O zaman gidin arazilerinizi geri alın" yanıtını verdi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Göztepe 24 28
14. Galatasaray 24 28
15. Kasımpaşa 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 19
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 22 26
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11