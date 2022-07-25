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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki Bio’suna “Bay Kemal” ifadesini ekledi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan "Bay Kemal" ifadesini Twitter ve Instagram profiline ekledi.
Haberde İnsan 25.07.2022, 14:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve Instagram profilindeki bio kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine hitap şekli olan “Bay Kemal” ifadesini ekledi.
Kılıçdaroğlu’nun profilinde “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası” ifadelerinin yanında “Bay Kemal” de yer aldı.