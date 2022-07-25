banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki Bio’suna “Bay Kemal” ifadesini ekledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hitap şekli olan "Bay Kemal" ifadesini Twitter ve Instagram profiline ekledi.

Haberde İnsan 25.07.2022, 14:26
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki Bio’suna “Bay Kemal” ifadesini ekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve Instagram profilindeki bio kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine hitap şekli olan “Bay Kemal” ifadesini ekledi.

Kılıçdaroğlu’nun profilinde “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası” ifadelerinin yanında “Bay Kemal” de yer aldı.

Yorumlar (0)
31°
açık