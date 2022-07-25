CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki Bio’suna “Bay Kemal” ifadesini ekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve Instagram profilindeki bio kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine hitap şekli olan “Bay Kemal” ifadesini ekledi.

Kılıçdaroğlu’nun profilinde “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası” ifadelerinin yanında “Bay Kemal” de yer aldı.