Charles Darwin kimdir?

Okulda azledilmiş bir köle olan John Edmonstone’den hayvan doldurma sanatını öğrenmek istedi. 1822 yılında kardeşi ile bir kimya laboratuvarı kurdu ve bu laboratuvar sayesinde bilimsel prensipleri öğrendi. Doğal seleksiyon ve evrimle ilgili ortaya attığı fikirler ile modern biyolojinin temelini oluşturdu.

Okulda ikinci yılında doğa tarihi ile ilgilen bir topluluğa katıldı Charles Darwin. Evrim teorisini öğrenmeye başladı ve araştırmalar yaptı. Öğretmeni ile birlikte deniz canlılarını incelemeye başladı. Darwin bu incelemeler sonucunda birbirinden farklı türlerin aynı yapıya sahip organlarının bulunduğunu keşfetti.

1827 yılında babası tarafından tıp okulundan alınarak teoloji eğitimi için Cambridge üniversitesindeki Christ’ College’ya gönderdi. Tıp okulundan daha başarılı oldu. Bu dönemde kuzeni William Darwin Fox ile böcek toplamaya başladı.

Okulundan mezun oldu ve Kuzey Amerika’ya gidecek bir gemiye kabul edildi. Darwin bu gemi yolculuğunun iki yıl süreceğini düşünürken bu süre beş yıla uzadı. İskoçya’daki kolera salgını yüzünden gemide bir süre karantinada bekletildiler.

Bu yolculuk sırasında iyi bir araştırma yaptı, bulduğu farklı türleri Cambridge‘ye yolladı. Yolculuk sırasında ateş ve kusma gibi ağır hastalıklarla baş etmek zorunda kaldı. 1837 yılında aşırı çalışma ve stres yüzünden kalbinden rahatsızlanmaya başladı bu süre içinde yılında gemide yazmaya başladığı günlüklerin ilk cildini yayınladı.

Daha sonra ''The Structure and Distribution of Coral Reefs'' isimli araştırma serisini yayınladı. 1844 yılında ''Geological Observations on South America'' kitabını tamamladı ve yayınladı.

Daha sonra Türlerin Kökeni kitabı piyasaya çıktığı ilk gün itibari ile satış rekoru kırdı. 1860 yılında Thomes Huxley isimli bir gazeteci Darwinizm kelimesini kullandığı bir yazı yazdı. 1867 yılında ise Charles Darwin’in evrim teorisi Avrupa’ya yayılmaya başladı.

1882 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu Charles Darwin yaşama veda etti.