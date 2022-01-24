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Ceza infaz kurumlarındaki ’Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri’ hükümlülere yeni kapılar açıyor

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) yaygınlaştırılıyor. Bu sayede tutuklu ve hükümlüler, cezalarını infaz ederken eğitim hakkından da yararlanıyor.

Haberde İnsan 24.01.2022, 15:19
Ceza infaz kurumlarındaki ’Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri’ hükümlülere yeni kapılar açıyor

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) yaygınlaştırılıyor. Bu sayede tutuklu ve hükümlüler, cezalarını infaz ederken eğitim hakkından da yararlanıyor.

İki bakanlık arasında imzalanan ‘Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü’ kapsamında Türkiye’deki ilk model merkez, 2020’de Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde açılmıştı. Bu süreçte kapsamı genişletilen projede, 28 Aralık 2021’de Foça Ceza İnfaz Kurumu’nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla 17 ilde 19 Mesleki Eğitim Merkezi hizmete açıldı. Böylece ülke genelindeki MEM sayısı 20 oldu.

Sertifikalarla iş bulabiliyor veya kendi işlerini kurabiliyorlar

Bu merkezlerde hükümlü ve tutuklular, okur-yazarlık, ilkokul, ortaokul, lise öğretiminin yanında mesleki eğitim alıyor, mevcut mesleki bilgi ve becerilerini de belgelendirme imkanına sahip oluyor. Birbirinden farklı onlarca branşta mesleki eğitimin verildiği merkezler, hükümlülerin meslek sahibi olarak tahliyeleri sonrası iş bulmalarını veya kendi işlerini kurmalarını kolaylaştırıyor.

Farklı sektörlerde istihdam sağlanacak

Ankara’daki Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nden sonra Adana, Edirne, Kocaeli, Kahramanmaraş, İstanbul (Silivri ve Maltepe), Niğde, Balıkesir, Kırşehir, Elazığ, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, İzmir (Foça ve Aliağa), Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Bursa’da bulunan ceza infaz kurumu yerleşkelerinde eğitim merkezleri hizmete açıldı. Bu kurumlarda yöreye uygun, maddi getirisi yüksek ve istihdam imkanı geniş farklı dallarda verilen eğitim programlarıyla tutuklu ve hükümlülerin sivil hayatlarında daha kolay iş sahibi olmaları amaçlanıyor. Merkezlerde tutuklu ve hükümlülerin gıda teknolojisinden tarıma, seramik ve cam teknolojisinden güzellik ve saç bakım hizmetlerine varıncaya kadar birçok farklı alanda temel eğitimin yanı sıra mesleki eğitim de verilerek, meslek sahibi olmaları sağlanacak.

Mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Ceza infaz kurumlarındaki mesleki eğitim merkezlerinde tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, elektrik-elektronik teknolojisi, inşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, gıda teknolojisi, süt ve süt ürünleri işlemeciliği, fırıncılık, aşçılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri, ahşap doğrama kursu, bahçe bitkileri dalı, otomotiv mekaniği, yapı yüzey kaplama kursu, kuyumculuk teknolojisi, el sanatları teknolojisi, gıda teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, tarım, et ve et ürünleri işlemeciliği, metal teknolojisi, seramik ve cam teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, moda tasarım teknolojileri, konaklama ve seyahat işletmeciliği, kantin işletmeciliği, demir atölyesi, inşaat ve boya atölyesi, yangın tüpü dolum atölyesi, motorlu araçlar bakım onarım atölyesi, gıda teknolojisi, marangoz, hediyelik eşya, terzi, kaynakçılık, mermer işleme, meyve yetiştiriciliği, seracılık ve tarla bitkileri yetiştiriciliği gibi eğitim branşları yer alıyor. Bakanlık, Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri’nin önümüzdeki dönemlerde daha da yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

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