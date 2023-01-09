Çeyrek asırlık berber, 3 yıldır engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 25 yıldır hizmet veren bir berber, 3 yıldır engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde ikamet eden Bişar Aydemir, 25 yıldır berberlik yapıyor. Aydemir, son 3 yıldır yaşlı, engelli ve parası olmayan vatandaşların saç, sakal tıraşlarını ücretsiz yapıyor. Sadece beldesindekileri değil, bütün bölgedeki vatandaşları ağırlayıp tıraşlarını yapıyor.

Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin herkesin saç tıraşını ücretsiz yapacağını söyleyen Aydemir, "25 yıldır berberim, beldemde bu işi yapıyorum. Son 3 yıldır engelli, 65 yaş üstü ve parası olmayan vatandaşların saç, sakal tıraşlarını ücretsiz yapıyorum. Onların hayır duası bana yetiyor. Oğlumla beraber bu işi yapıyoruz. Herkes çok memnun, gönül rahatlığıyla herkes gelsin çekinmesin. Bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Sizler de bu gönüllü projemde olabilirsiniz. Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin param yok desin ücret almam" dedi.