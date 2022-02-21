Ceylin’in pembe toka hayali gerçek oluyor

Alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları dökülen 6 yaşındaki Ceylin Ar’ın yüzü, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Biriminde gördüğü tedavi ile güldü. Tedavi ile birlikte saçları çıkmaya başlayan Ceylin’in en büyük hayali, pembe toka takmak.

DEÜ Hastanesi Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Birimi, tıbbi estetik ve kozmetik alanında ücretsiz olarak hastalarına hizmet veriyor. 6 yaşındaki Ceylin Ar’ın da 1,5 yıl önce Alopesi universalis hastalığı nedeniyle saç, kirpik ve kaşları döküldü. Tedavi için İstanbul’a gitmek zorunda kalan minik Ceylin, aynı tedavinin İzmir’de de yapılmaya başlanmasıyla soluğu üniversite hastanesinde aldı. 30 seansın ardından saçları çıkmaya başlayan, tedavisi halen devam eden Ceylin Ar, saçları uzadıktan sonra pembe toka takma hayali kuruyor.

Tıbbi estetik ve kozmetik alanında tedavi

Birim hakkında bilgi veren DEÜ Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, “Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Birimimiz, Dermatoloji Ana Bilim Dalına bağlı olarak yaklaşık 1,5 yıldır ünitemizin içerisinde hizmet veriyordu. Yakın bir zamanda da ayrı bir ünite olarak resmi açılışımızı yaptık. Burada uzman doktorlar, tıbbi estetik ve kozmetik alanında botoks, dolgu, mezoterapi gibi uygulamalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda tırnak ve saçla ilgili tıbbi işlemler de yapıyoruz. Saç tedavilerinde İzmir’de bir merkez konumundayız” dedi.

“Tedavisi var”

Birimde özellikle alopesi universalis hastaları için immünoterapi yöntemi uyguladıklarını kaydeden Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, “Çocuklarda da görülebilen alopesi universalis hastalarında sadece saç kılları değil kaş, kirpik ve vücut kılları da tamamen dökülür. Bu tür durumlarda biz de immünoterapi yöntemi ile tedavi yapıyoruz. Hastalarımız haftada bir kez merkezimize geliyor ve takiplerini düzenli olarak yapıyoruz. Sadece İzmir’den değil çevre illerden de hastalarımız merkezimize geliyor. Alopesi universalis hastalığı aslında çok nadir görülen bir hastalık değil ancak tedavisinin olmadığı düşünüldüğünden hastaneye başvurular az oluyor. Hastalar kendilerini çaresiz hissedebiliyor. Biz bu tedaviyi hastanemizde SGK üzerinden ücretsiz uyguluyoruz. Hastalardan muayene ücretleri dışında ücret alınmıyor” diye konuştu.

“Tedaviye cevap vermeyen hastamız olmadı”

Alopesi universalis tedavisi için kullandıkları ilacın, vücut savunma sistemini harekete geçirerek tüm vücut kıllarının çıkmasını sağladığını ifade eden Çalıkoğlu, tedavinin her hastada farklı bir süreçte ilerlediğini, bazı hastalarda çok hızlı sürede kıl çıkmaya başlarken, özellikle çocuk hastalarda tedaviye cevabın daha geç olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Çalıkoğlu, “Bu hastalığın sebebini bilemiyoruz ama vücut savunma sistemi ile ilgili bir problem nedeniyle oluşan bir hastalık olduğu düşünülüyor. Biz de vücut sistemini canlandıran bir tedavi uyguluyoruz. Tedaviye cevap vermeyen hastamız olmadı ama geç cevap veren hastalarımız oluyor” sözlerine yer verdi.

“Ceylin bu birimin kurulmasına vesile oldu”

Ceylin’in ilk hastaları olduğunu dile getiren Çalıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ceylin bizim hem ilk hastamız hem de bu ünitenin kurulmasına aracı olan biri. Ceylin bize başvurduğunda, tedavisi için İstanbul’a gitmek zorunda olduğunu öğrendik. Merkezimizi ayrı bir birim olarak faaliyete geçirmeye karar vermemize Ceylin vesile oldu. Ceylin 30 seans işlem görmüş bir hastamız. İlk başta hiç saçı yoktu. Zaman içerisinde saçları çıkmaya başladı. Hastalarımızdan çok güzel geri dönüşler oluyor. Ekibimiz de büyük bir fedakarlıkla hastalarımız için hizmet veriyor. İzmir’de alopesi universalis hastaları için güvenle başvurabilecekleri, tedavilerini ücretsiz yaptırabilecekleri bir ünitemiz var.”

“Ailecek sarsılmıştık”

Meltem ve Mustafa Kemal Ar çiftinin Ceylin ve Mert isimli ikizlerinden Ceylin’in 1,5 yıldır alopesi universalis ile mücadele ettiğini söyleyen anne Meltem Ar, “Kızım bu hastalığa 1,5 yıl önce yakalandı. Saçları, kaşları, kirpikleri birden dökülmeye başladı. Ailecek sarsılmıştık. Bu hastalığın ismini daha önce duymamıştık. Ardından İstanbul’a tedavi için gittik. Her hafta İstanbul’a gidip gelmek zor geliyordu. Sonra Emel Hocamızı bulduk. Kızım artık İzmir’de tedavi görüyor ve saçları çıkmaya başladı. Çok mutluyuz. Ceylin gibi hastalara örnek olmak istiyoruz. Kızımın saçları, kaşları, kirpiği geri gelsin istiyorum. Ceylin de çok mutlu. ‘Anne ne zaman saçım gelecek?’ diyor. Biz de ona çok yakında saçlarının uzayacağını söylüyoruz” dedi.