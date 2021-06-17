Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ‘Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa çevre temizlik farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi. Gönüllü öğrenciler çevre temizlik farkındalığı oluşturabilmek için yollara düştü.

Akyazı’da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa bir projeye imza atıldı. ‘Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesi kapsamında düzenlenen çevre temizlik faaliyetinde; eğitmenler ile birlikte gönüllü öğrenciler, kendilerine belirlenen istikametlerde yollarda bulunan çöpleri topladı. Etkinlik sonunda konuşma yapan Gençlik ve Spor Akyazı İlçe Müdürü Adem Altun, hassasiyetlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Müftülüğü adına Şube Müdürü Mustafa Sabri Akmanşen, Akyazı Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Kızılay İlçe Başkanı Mustafa Birinci öğrencilere etkinlik sebebiyle teşekkür konuşmaları yaptılar. Etkinliğe trafikteki bazı vatandaşlar araçları ile korna çalarak destek verdi.