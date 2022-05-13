Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: “Eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ak parti olarak eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bir dizi temel atma ve açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ak Parti il Başkanlığını ziyaret etti.

Partililere hitap eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ve sevgilerini iletti.

“Erzurum’a biz hep heyecanla geldik” diye konuşmasına başlayan Bakan Kurum, “Erzurum’umuzun daha güzel olabilmesi, istihdam, anlamında altyapı anlamında vatandaşlarımıza hizmet verebilmek amacıyla atamıza ve ecdadımıza yakışacak şekliyle hep birlikte bir uyum ve ahenk içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri de gün yüzüne çıkarak bu manada Erzurum’u tarihiyle, kültürüyle ve bu kimliğiyle gelecek nesillere aktaracak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Erzurum’a 42 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade eden bakan kurum konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Şehrimizi emin olun ki bölgede istihdam oluşturan, doğal ve kültürel güzellikleriyle bir cazibe merkezi haline getirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu noktada çok önemli kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Tabi burada durmayacağız. Biz eser üreten, eser siyaseti yapan tarafta durduk, her zaman hizmet ürettik. Bu noktada da milletimizin gözünün içine baktık, her zaman gözünü kulağını dinleyen tarafta olduk. Onlarla gönül gönüle, omuz omuza hareket ettik. Ve bundan sonra da güçlü AK Parti teşkilatlarıyla inşallah 2023 yılında da Cumhurbaşkanımızı tekrar başkomutan ilan etmek, tekrar bu hizmet siyasetinin hikayesine devam etmek üzere gece gündüz çalışacağız. Hizmet yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erzurum’u tüm illerimizde olduğu gibi hak ettiği noktaya getirmek adına, var gücümüzle çalışacağız. ”

Konuşmanın ardından Bakan Kurum tarafından İyi Partiden istifa ederek AK Partiye geçen Köprüköy Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nuri Karaduman’a parti rozeti takıldı.

Karaduman AK Parti’ye, ilçesinde yerel yönetimin hizmet yaparken herkese eşit davrandığı için katıldığını ifade etti.