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Ceviz ağacından düşen muhtar hayatını kaybetti

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Ardıçlı köyü muhtarı Ali Özcan, ceviz toplamak için çıktığı ceviz ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Haberde İnsan 06.10.2021, 12:45
Ceviz ağacından düşen muhtar hayatını kaybetti

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Ardıçlı köyü muhtarı Ali Özcan, ceviz toplamak için çıktığı ceviz ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Savaştepe’nin Ardıçlı köyü muhtarı Ali Özcan, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralı olarak Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen muhtar Özcan’ın ameliyatla dalağı alındı. Durumu kötüye giden Özcan, bu sabaha karşı vefat etti. Muhtar Ali Özcan’ın vefat haberi üzerine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey bir taziye mesajı yayımladı. Canbey, "Elim bir kaza sonucu şehir hastanesine kaldırılan ve bu sabaha karşı hayatını kaybeden Savaştepe Ardıçlı Mahalle Muhtarı Ali Özcan vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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