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Çetin Doğan kimdir?

Çetin Doğan'ın kariyeri, hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Çetin Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç?

Haberde İnsan 18.08.2021, 17:05
Çetin Doğan kimdir?

Çetin Doğan (15 Mayıs 1940, Maçka, Trabzon) Türk asker

Çetin Doğan doğum tarihi : 15 Mayıs 1940

Çetin Doğan kaç yaşında : 81 yaşında

Çetin Doğan nereli : Trabzon

1960 yılında Kara Harp Okulu'nu tamamladı.1961'de Topçu Okulu'nu bitirdi. Doğan 1987 yılında tuğgeneral rütbesine yükseldi. Ardından; Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerini icra etti.

1999'da orgeneralliğe terfi eden Doğan, Ege Ordu Komutanlığı'nın başına geçti. 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken emekli oldu.

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