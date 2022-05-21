Çerkesler atalarını andı

Samsun’da, Çerkes sürgününde hayatını kaybedenler anıldı. Programda ağıtlar söylenerek, denize kırmızı karanfil bırakıldı.

Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes sürgününde hayatını kaybeden kişiler için anma programı düzenledi. Tütün İskelesi yanındaki sahil kısmında gerçekleşen anma törenine çok sayıda Çerkes katıldı. Burada toplanan Çerkesler sürgün edilişlerinin 158. yılında, hayatını kaybedenler için denize karanfil bıraktı. Sürgünde hayatını kaybeden ve 19 Mayıs ilçesinde kayıtları bulunan Çerkeslerin Osmanlı arşivlerinden ulaşılan adlarına hazırlanan temsili mezar taşları da sergilendi.

Programda konuşan Samsun Çerkes Derneği Başkanı Erdal Yavuz, "1864 yılında Rusya Çarlık tarafından yapılan sürgünde Çerkesler çeşitli ülkelere gitmek zorunda kaldı. Biz bu akşam hayatını kaybeden Çerkesler için anma programı düzenliyoruz. Bir daha insanlığının böyle sürgünlerle karşı karşıya kalmamasını istiyoruz. Bu tür acılar toplumun hafızasında sürekli kalacak. Hayatını kaybeden Çerkesler dünyanın her yerinde anılmaya devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Samsun Çerkes Derneği bünyesinde faaliyetlerini Nart Çocuk Kulübü tarafından Çerkes Andı okundu, ağıtlar söylendi.