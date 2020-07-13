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Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADININ PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ, İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI.
Haberde İnsan 13.07.2020, 18:24 13.07.2020, 19:55
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Sağlık Sokak’ta ikamet eden 71 yaşındaki Cemile Masatdereli, parmağına sıkışan metal yüzükten kurtulmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Masatdereli’nin evine giden itfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde parmağına sıkışan yüzüğü kesti. Rahatsızlık veren yüzükten kadını kurtaran ekipler, yaşlı kadından hayır duası aldı.
Parmağını sıkan yüzükten kurtulan Cemile Teyze, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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