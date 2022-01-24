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İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar saat 18.00’a kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.
Cem Yılmaz'dan Fatma Girik Paylaşımı...
ürk sinemasının efsane ismi Fatma Girik, bu sabah hayatını kaybetti. Fatma Girik'in ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Yeşilçam'da birçok filmde rol alan ve daha önce Şişli'de belediye başkanlığı da yapan, Fatma Girik 79 yaşındaydı. Koronavirüse bağlı zatürre tedavisi gören Fatma Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Girik, bir süredir de çeşitli sağlık sorunları yaşıyordu.
Haberde İnsan 24.01.2022, 14:30