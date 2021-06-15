Cem Küçük kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve tanınmış bir gazeteci olan Cem Küçük'ün adı Türkiye gündeminde. Hakkındaki iddialara ilişkin bir tweet atan Cem Küçük "Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük kimdir?

Doğum Tarihi: 1978 (43 yaşında)

Doğduğu Yer: Zonguldak

Mesleği: Gazetecilik, yazarlık, tercümanlık

Mezun olduğu okul: İstanbul Üniversitesi

Aslen Zonguldaklı olan Cem Küçük Türk gazeteci, yazar ve tercümandır. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı'nı bitirdikten sonra uzun yıllar yazarlık ve çevirmenlik yapmıştır. Medyaya girişi editörlük yaparken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. Günümüzde Türkiye Gazetesi’nde yazarlık yapmaktadır.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Cem Küçük hastalığı hafif bir şekilde atlatarak taburcu olmuştur.

Cem Küçük neden gündemde?

Gazeteci Cem Küçük'ün adı mafya örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları nedeniyle gündemde. Peker bugünkü paylaşımlarında Cem Küçük'ü açık bir şekilde tehdit etti. Peker, Cem Küçük aleyhindeki paylaşımları retweet ederek "pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım" dedi. Peker'in 10. bölüm videosunda Cem Küçük hakkında açıklamalar yapması veya kendisiyle ilgili bir video kaydı yayınlaması bekleniyor. Peker ayrıca Cem Küçük'ün cinsel istismar nedeniyle hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile olan bir fotoğrafını da retweet yaptı.

Sedat Peker'in iddialarına cevap veren Cem Küçük ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.