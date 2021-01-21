Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner 88 yaşında yaşamını yitirdi

Bir süre önce koronavirüs tedavisi gören Ayten Boyner’in, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti öğrenildi. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in de annesi olan Ayten Boyner, korona virüs tedavisi sonrası taburcu edilmişti. Evine dönen anne Boyner, taburcu olduktan kısa süre sonra beyin kanaması geçirdi.

Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Ayten Boyner, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ayten Boyner, bugün kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.