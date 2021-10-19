Çelik: “Bursa’nın meydan hayâli gerçek oluyor”

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın merkezinde inşaat çalışmalarını sürdürdüğü Osmangazi Meydanı, şehrin en önemli prestij projelerinden biri olarak büyük ilgi görüyor. Meydan inşaatını yerinde inceleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, Bursa’nın gerçek bir meydan hayâlinin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Şehrin merkezinde yaklaşık 40 bin metrekarelik alana inşa edilen Osmangazi Meydanı’nın şantiye alanını ziyaret eden AK Parti Bursa kurucu üyelerine meydan projesiyle ilgili bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Meydanı, 2 bin araçlık otoparkı ile aynı zamanda kenti yayalaştırma adına da önemli bir proje. İnsanlar, araçlarını park edip tarihî çarşı ve hanlar bölgesine yaya olarak ulaşıp şehri gezebilecek” diye konuştu.

Dündar, meydanın ayrıca nikâh salonu, millet kıraathanesi, sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve 20 bin kişilik meydanı ile Bursa’nın yeni çekim merkezi olacağını belirtti.

Osmangazi Meydanı’nın mevcut alanla ilgili yapılan anketler sonucu vatandaşların isteği üzerine ortaya çıkmış bir proje olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Meydanı, aslında tam bir kentsel dönüşüm projesi. Ticari olarak 3 emsali olan yaklaşık 40 dönümlük bir alan. 2011 yılında kamulaştırma çalışmalarına, 2019 Temmuz ayında inşaat çalışmalarına başlanan projemizi, 2022 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Bursa’nın en güzel, en değerli bölgesine vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yine Bursa’nın en değerli projesini inşa etmiş olacağız” dedi.

Başkan Mustafa Dündar ile birlikte şantiye alanını gezerek proje hakkında bilgi alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik de Bursa’ya kazandırdığı eserler için Başkan Dündar’a teşekkür etti. Osmangazi Meydanı’nın Bursalıların bir hayali olduğunu ifade eden Çelik, “Bizi burada buluşturan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarında Bursa’ya çok büyük hizmetler yapıldı. Mustafa Dündar da Bursa’ya çok önemli eserler kazandıran değerli bir başkanımız. Bursalıların buluşma noktası olacak güzel bir meydan inşa ediyor. Merinos Parkı ile bütünleşerek, şehrin yayalaşmasına çok ciddi katkı sağlayacak bir proje. Bursa’nın yıllardır beklenen meydan hayâlini gerçekleştiren Mustafa Başkanı da ayrıca tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun başarılı olabilmesi için de, bizler elimizden gelen her türlü desteği vermeye, onun yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.