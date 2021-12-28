banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Çelenkler kediler için yuva oldu

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenen hayvan dostlarına geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kedi evi ve mama hediye ediyor.

Haberde İnsan 28.12.2021, 13:48
Çelenkler kediler için yuva oldu

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplenen hayvan dostlarına geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kedi evi ve mama hediye ediyor.

Yıldırım Belediyesi, farklı birimlerde kullanıldıktan sonra işlevini tamamlayan atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor. Farklı birimlerde kullanılan, palet, vinil gibi malzemeler, Fen İşleri atölyelerinde kedi yuvasına dönüştürüldükten sonra, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nden kedi sahiplenen hayvan severlere hediye ediliyor. Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan ‘Kullanılmayan Paletleri ve Çelenkleri Sıcak Yuvalara Dönüştürüyoruz’ kampanyası kapsamında 200 hayvansevere kedi evi ve mama hediye edildi.

200 yavru kedi sıcak yuvaya kavuştu

Sokak hayvanlarını ilçenin sessiz sakinleri olarak kabul ettiklerini ve onların korunması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler, ibadethanelerimizi kuş evleri ile bezemiş, soğuk kış aylarında yaban hayvanlarını beslemek için vakıflar kurmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu sorumluluk ve bilinçle bugüne kadar 2 bin 94 sokak hayvanının sahiplendirilmesine öncülük ederek, onların sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağladık” dedi.

Yüzde 100 geri dönüşüm malzemesi

Belediyenin farklı birimlerinde kullanılan malzemeleri değerlendirmek adına kedi evlerine dönüştürdüklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Fen İşleri Müdürlüğü’müz, ‘Veteriner İşleri Müdürlüğü’müzün talebi üzerine, parke tesisinde kullanılamayan ahşap palet parçalarından oluşan kedi evlerinin kasasını ve Kültür Müdürlüğü’müzün kullanmış olduğu vinil afişlerini de çatı kaplama malzemesi olarak kullanıp 200 adet kedi evi hazırladı. Yüzde yüz geri dönüşüm malzemelerinden ürettiğimiz kedi evlerini ve mamaları da, ‘Veteriner İşleri Müdürlüğü’müz aracılığıyla barınağımızda konuk ettiğimiz sokak hayvanlarını sahiplenen hayvansever hemşehrilerimize hediye ettik. Soğuk kış günlerinde minik dostlarımız için kullanılmayan atık paletleri ve çelenkleri sıcak yuvalara dönüştüren ekip arkadaşlarımı bu farkındalıklarından dolayı tebrik ediyor, kampanyamıza ilgi gösteren hemşehrilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8