Çekmeköy’de ünlü drift pilotu Ertuğrul Makena, otizmli çocuklar ile bir araya geldi

Çekmeköy’de LastikPark’ın sponsorluğunu üstlendiği 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile onlarca otizmli çocuk, hazırlanan oyun alanında ünlü drift pilotu Ertuğrul Makena ile bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, otizmli çocuklar doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Özel Boğaziçi Rehabilitasyon Merkezi ‘nin ev sahipliğini yaptığı otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinlikleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. LastikPark’ın sponsorluğunu üstlendiği, ünlü drift pilotu Ertuğrul Makena’nın öncülüğü ile onlarca otizmli çocuk, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde hazırlanılan renkli oyun alanında otizmli çocuklar ve aileler keyifli vakit geçirdi. Etkinlikle, maskotlarla eğlenen çocukların yanı sıra aileler de çeşitli ikramları tadarak eğlenceli vakit geçirdi. Maskotlara yüzlerini boyatan çocukların mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. Öte yandan ünlü drift pilotu Ertuğrul Makena, masa tenisinde Türkiye birincisi otizimli şampiyon olan 17 yaşındaki Can Alleman Barmanbeg ile masa tenisinde kıyasıya mücadele etti. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

“Otizmin farkında çocuklarımızın yanındayız”

Etkinliğe öncülük eden ünlü drift pilotu Ertuğrul Makena, “Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde farklı olarak görmediğimiz ama özel olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımızla birlikteyiz. seçemedikleri o hayattaki bugünün mottosu bu, ortak olalım, b farkındalığı çevremizle birlikte paylaşalım istedik. Genel söylenen şöyle bir tabirimiz var; Otizmin farkında çocuklarımızın yanındayız. Biz bugün çocuklarımızın yanındayız. Ancak otizmin her daim farkındayız. Biz Elimizden geldiğince ve bu farkındalığı ortaya koymak için var gücümüzle mücadele ediyoruz.“ dedi.

“Keşke hepimiz onlar gibi olabilsek”

Etkinlik hakkında konuşan Lastikpark Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Şener, “LasitkPark olarak bu etkinliğe biz 3 yıldır katılıyoruz. Ve bizim sponsoru olduğumuz drift sürücüsü Ertuğrul Makena burada ana sponsorlardan birlikte bizimle birlikte. Zaten bu farkındalık gününde çocuklarımız ve bütün yardıma ihtiyacı olan dostlarımızla birlikte olmayı biz hem bir görev biliyoruz hem de çok büyük zevk alıyoruz. Bu sene de onlarla birlikte birkaç saat inşallah güzel vakit geçireceğiz. Aslında dünya çocukların, onlar bizim gibi değiller. Onlar için savaşlar yok, kavga yok. Ötekileştirme yok. Özellikle de buradaki çocuklar için sadece barış, huzur var. Bizim için, buraya geldiğimiz bu kısa günlerde iş hayatından dünyanın keşmekeşinden uzakta, onlarla birlikte huzur bulduğumuz bir saatler. Keşke hepimiz onlar gibi olabilsek“ ifadelerini kullandı.

“Farklı olmak onların elinde değil ama farketmek bizim elimizde olmalı”

Özel Boğaziçi Rehabilitasyon Merkezi sahibi Betül Düren ise “Okulumuzda sadece otizmle alakalı değil. Birçok engelli birey için farklı alanlarımız var. Ergoterapi, fizik tedavimiz var. Özel eğitim alanı var, dil eğitimimiz var. Her türlü yöne eğilebilecek kadar bir ekibe sahibiz burada. Bugünkü etkinlikte bir güne tabii ki de sığdırılabilecek bir şey değil ama ekip olarak bu farkındalığı hep birlikte oluşturabilmek, arkadaşlarımızın bize burada destek vermesi bizim için çok önemli. Çünkü artık otizm çok yaygınlaşan bir şey. Günümüzde şu anda her 68 çocuktan birinde görülmekte. Ve biz kurum olarak, şahıs olarak da aynı şekilde bu çocuklarımızı hayatı nasıl kazandırırız, ve onlara nasıl destek olabiliriz, bunun aslında yollarını aramaktayız. O yüzden diyorum ki farklı olmak onların elinde değil ama farketmek bizim elimizde olmalı” diye konuştu.