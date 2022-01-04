Çekmeköy’de Romanlar, Çiçek Evleri’ne kavuşmanın mutluluğunu göbek atarak yaşadılar

Çekmeköy Belediyesi, çiçek satarak geçimini sağlayan Roman vatandaşlar için “Çiçek Evleri” inşa etti. Roman vatandaşlar için ilk kez inşa edilen ve çiçeklerini daha rahat bir ortamda satmalarına olanak sağlayan Çiçek Evlerinin anahtar teslim törenini ise Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gerçekleştirdi. Açılışta Roman vatandaşlar müzik eşliğinde Roman havası oynayarak Başkan Poyraz’a teşekkürlerini sundu.

Sosyal Belediyecilikte ilklere imza atan Çekmeköy Belediyesi, Roman vatandaşlar için inşa edilen Çiçek Evleri’nin ilk anahtar teslim törenini Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı Şahinbey Caddesi girişinde Roman vatandaşların katılım sağladığı coşkulu bir törenle açıldı.

Açılışta Çiçek Evlerine kavuşan Roman vatandaşlar, çalgılar, şarkılar eşliğinde oyunlar oynayarak Başkan Poyraz ve ekibine teşekkür etti. Öte yandan renkli görüntülerin oluştuğu açılış programına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve vatandaşlar katıldı.

Kış aylarında dışarıda çiçek satan Romanların çalışma şartlarını iyileştirmek için yapılan çalışmayla, Romanların ve çiçeklerin rengarenk dünyalarının birleştirildi. Yıl içerisinde yapım çalışmaları devam edecek ve ilçenin dört bir yanına konumlandırılacak bu merkezler, cam ağırlıklı olarak inşa edilerek Roman vatandaşlara tahsis edilecek.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre projeler üretmeye devam edeceğiz”

Çiçek evlerinin açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Soğukta üşümeden, güneşte yanmadan, ilçemizin güzel noktalarında hizmet edeceğiniz Çiçek Evlerinizi hizmetinize sunuyoruz. Bu sosyal bir proje, biz bu şehirde her kesimle beraber yaşıyor her kesimi 13 yıldır kucaklayan bir yönetim anlayışıyla bu ilçeyi yönetiyoruz. 300 bin insanın yaşadığı bu ilçede kimin ne ihtiyacı varsa, insan odaklı hizmet anlayışıyla o alanda projeler ve hizmetler ürettik. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Başkanımızdan Allah razı olsun”

Programda konuşan Çekmeköy Roman Derneği Başkanı İsmet Kezlere, “Belediye Başkanımızdan "Roman vatandaşlar dışarıda çiçek satıyorlar, onlara çiçek evi yapılmasını istiyoruz" diye ricada bulunduk. Başkanımız ve ekibinden Allah razı olsun, çok güzel bir çalışma sundular. Roman halkı olarak çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Nilüfer Yongacı, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi kışın soğuktan, ilkbaharın yağmurdan, yazın ise sıcaktan kurtardı” diye konuştu.