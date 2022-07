Çekmeköy’de 15 Temmuz şehitlerinin adlarının yaşatılacağı anıt park açılışı gerçekleştirildi

Çekmeköy Belediyesi, 15 Temmuz şehitlerinin adlarının yaşatılacağı anıt park açılışını gerçekleştirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitlerinin hatırasının ve adlarının yaşatılacağı heykel park törenle açıldı. Çekmeköy Şile Otoyolu üzerinde yeşillik alana inşa edilen anıt heykelin açılışı bugün, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 15 Temmuz gazilerinin de katılım sağladığı açılış töreninde, 15 Temmuz’a ait görsellerden oluşan sergi sunumu da yapıldı.

“Her birimiz o gün sokaklardaydık”

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Sokaklarda bizimle birlikte nöbet tutan, Çekmeköy’ümüzün her kesiminden, Alevi’si ile Sünni’si ile her partiden kardeşimle nasıl 1 ay sokaklarda mücadele ettiysek, bugün buraya gelen Çekmeköy’ümüzün güzel insanları her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her birimiz o gün sokaklardaydık. O gün elindeki sopasını F-16 uçağına atanından, tankın altına yatanına kadar hain darbe girişimine geçit vermeyen Çekmeköylüler burada. Her gün binlerce aracın ve insanımızın geçtiği bu yola güzel bir anıt yapalım ve geçenler görsün dua etsin diye bu şehitlerimizi unutmadığımızı bütün İstanbul’a göstermek için bu çalışmayı yaptık.” şeklinde konuştu.

“Bu anıtta emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “15 Temmuz şehitlerimize, 15 Temmuz’da milletimizin kahramanlığına, gazilerimizin emanetine sahip çıktığımızı gösteren bu anıtın yapılmasında emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bazıları bu kahramanlık hikayesini anlatırken, bir terör örgütü çıkmış 30’a yakın uçağı gasp etmiş, belki 50 ila 100 tane tankı gasp etmiş, ordumuzun mühimmatlarını gasp etmiş FETÖ’cü teröristler, 251 insanımızı şehit etmiş, bugün kahramanlık anlatanlar FETÖ’ye FETÖ, teröre terör, darbeciye darbeci diyemez hale gelmişler. Şu soruyu sormadan da edemiyorum; geçmişte ödemeniz gereken hesaplarınız mı var, bu memleketin geleceğini karartacak planlarınız mı var? 15 Temmuz partilerden bağımsız bir şeydir, siyasetten bağımsızdır. 15 Temmuz Çanakkale’dir.” dedi