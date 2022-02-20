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Çaylar Sultan Abla’dan

Yürüme zorluğu çekmesine rağmen eşinin ölümünün ardından 16 yıldır tek başına çay ocağı işleten Sultan Kaya, “Kadın işi, erkek işi diye bir şey yok. Herkes ‘Çay ocağını işletemezsin’ dedi ama ben başardım. İstedikten sonra insanın başaramayacağı bir şey yok” diye konuştu.

Haberde İnsan 20.02.2022, 11:05
Çaylar Sultan Abla’dan

Yürüme zorluğu çekmesine rağmen eşinin ölümünün ardından 16 yıldır tek başına çay ocağı işleten Sultan Kaya, “Kadın işi, erkek işi diye bir şey yok. Herkes ‘Çay ocağını işletemezsin’ dedi ama ben başardım. İstedikten sonra insanın başaramayacağı bir şey yok” diye konuştu.

İzmir Gaziemir’de yaşayan Sultan Kaya, bacaklarındaki sağlık sorunu nedeniyle yürüme zorluğu çekmesine rağmen azimle kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarıyor. Sarnıç bölgesindeki bir fabrikada 20 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu, emekli olduktan sonra evde oturmayı reddettiğini belirten Kaya, çok sevdiği çalışma hayatına geri döndü. 16 yıldır eşinin işlettiği çay ocağında çalışan Kaya, “Yapamazsın” diyenleri dinlemediğini ve kollarını sıvayarak çay ocağını tek başına işletmeye başladığını söyledi.

“Yılmadım, çalıştım”

Hikayesini anlatan Sultan Kaya, “20 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekliliğimin ardından eşimin işlettiği çay ocağında çalışmaya başladım. 2006 yılında eşimi kaybettim. Eşimin ölümünün ardından çay ocağını tek başıma işletmeye başladım. 2006’dan beri yılmadan, yorulmadan çalışıyorum. Yılmadım, çünkü iki oğlum var. Onları daha iyi koşullarda yetiştirmek, hayatta savrulmalarının önüne geçmek için çalıştım, mücadele verdim” dedi. Çay ocağını işletmeye karar verdiğinde çevresindeki insanların “Yapamazsın” söylemlerine aldırmayan Sultan Kaya, vatandaşların kısa sürede kendisine alıştıklarını belirtti.

“Vatandaşlar, verdiğim mücadeleye destek oldu”

“Müşterilerim, ‘Abla sen çay ocağında ol, bu bize yeter’ diyorlar. Çay ocağına herkes mutlu olarak geliyor ve mutlu olarak gidiyor” diyen Sultan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burayı işletmeye başlayınca toplum beni kabul etti. Bu benim hoşuma gitti. Sarnıç halkı beni çok sevdi, ben de onları çok seviyorum. Vatandaşlar, verdiğim mücadeleye destek oldu. Çay ocağının işleyişinde bana destek oluyorlar. Gelip çayını alır, içer ve parasını ödeyip giderler.”

“Engelli olduğum halde çalışmaya devam ediyorum”

İnsanları, işini, çalışmayı ve kimseye muhtaç olmamayı çok sevdiğini ifade eden Sultan Kaya, “Engelli olduğum halde çalışmaya devam ediyorum. Engelli raporu almayı kabul etmedim. Çünkü kendime güveniyorum, işimi çok severek yapıyorum. Kimi zaman çocuklarım ‘Çalışma, evde otur’ diyor ama ben burada mutluyum. Bunu dile getirdiğimde çocuklarım, ‘Sen mutluysan bu bize yeter’ diyor” dedi.

“Yarına umutla bakın”

“Hayatın zor yönleri çok fazla ama ben çocuklarım için azimle çalışıyorum. Kimseye muhtaç olmamak, çalışmak çok güzel bir duygu” diyen Sultan Kaya, şunları söyledi: “Kadınlar bahanelere sığınmamalı. Ben yürüyemiyorum ama servisle gelip giderek çalışabiliyorum. Tüm kadınlara söylüyorum; iş seçmeden kendileri için, çocukları için çalışsınlar. Hayata karamsar bakarsan kendi kendine önünü kapatmış olursun. Bugün yaşanan zorlukları aşmak için yarına umutla bakmak gerekiyor. Hayat, her şeye rağmen güzel. Yeter ki mutlu olmayı bilin. Kadınlar hayata daha pozitif bakmalı. Çalışarak kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Çalışan kadınlar, ekonomik olarak özgürleşmenin yanın da duygusal olarak da daha güçlü olur. Kadınlar eşlerine, çocuklarına sahip çıkacak ve çalışacak. Hayattaki en iyi arkadaş iştir.”

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