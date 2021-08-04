Çaycuma’dan yangın bölgesine hayvanları kurtarmak için gönüllü olarak gittiler

Zonguldak’in Çaycuma ilçesinde bulunan Doğuş Veteriner Kliniği personeli bir çok ilde devam eden orman yangınlarında zarar gören yaban hayvanları, sokak hayvanları ve evcil hayvanların gördükleri zararlara derman olabilmek için gönüllü olarak Manavgat’a gitti.

Gönüllü olarak Çaycuma’dan Antalya ’nın Manavgat ilçesine giden Doğuş Veteriner Kliniği ekibi yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu.

Orman yangını sırasında zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokak hayvanlarını gibi bir çok canlıya tıbbi yardım ve mama desteği vermek üzere kliniğindeki tüm ilaç ve ekipmanlar ile yola çıkan ekip, can kurtarmaya devam ederken diğer yandan da araç ile birlikte çevre köylere giderek yerinde tedaviler yapmaya devam ediyor.