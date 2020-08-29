Çaycılık yaparak üniversiteye hazırlandı Coğrafya bölümünü kazandı
ÇAYCILIK YAPARAK ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANDI, COĞRAFYA BÖLÜMÜNÜ KAZANDI
Gaziantep’te fıstık halinde çaycılık yapan 20 yaşındaki Mehmet Yılmaz arta kalan zamanında ders çalışarak üniversiteyi kazandı.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Yılmaz maddi durumları iyi olmadığı için Nizip fıstık halinde hem çaycılık yaparak aile bütçesine katkı sağladı hem de üniversite sınavına hazırlandı. Yılmaz, üniversite sınavında başarılı olarak Coğrafya Bölümüne yerleşti.
“Arta kalan zamanlarda ders çalıştım”
Çalıştığı için çok vaktı olmadığını söyleyen Yılmaz, “Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdum. Sınava girdim ve coğrafya öğretmenliğini kazandım. Fıstık halinde çaycılık, temizlik ve fıstık taşıma yapıyorum. Genelde akşam evde ders çalışıyorum. Burada da boş bir vakit bulduğum an hemen kitabımı alır ders çalışırdım. 5 kardeşiz. Sabah saat 7.00’de işe giderim, saat 19.00 işten eve dönerim. Coğrafya bölümünü seçme nedenim ise o bölümde iyi olduğumu düşünüyorum. Bana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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