Çay üreticileri Senegal ve Gambialı çay işçilerinden memnun

Korona virüs salgını sonrası Gürcistan sınır kapısının kapatılmasıyla Gürcü işçiler gelemeyince çay toplamak için İstanbul’dan Rize’ye gelen Senegal ve Gambialı çay işçileri Rize’yi, yöre halkı da onları çok sevdi.

Günlük yevmiye ile çay toplayan işçiler çay hasadının olmadığı günlerde ise çay bahçelerinde temizliklerini yaparken, Rize’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerini belirten yabancı uyruklu işçiler boş zamanlarında köy halkı ile birlikte çay içip sohbet ediyor.

Senegal ve Gambialı işçileri çay bahçesinde çalıştıran Faruk Aloğlu Afrikalı çay işçileri ile iyi anlaştıklarını belirterek "İkinci sürgünde geldiler çay bittikten sonra gitmek istemediler. Bizde ’git’ diyemedik. Ev verdik kendilerinin kaldığı bir ev var. Gündüz boş durmaktansa yine yevmiyelerini çıkartıyorlar. Temizliğe gönderiyoruz onları. Herkes seviyor onları kimse dışlamadı. İşlerini bitirdikten sonra geliyorlar çay içip sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Afrikalı işçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini de belirten Aloğlu ”Önceden televizyonda görürdük fakat öylesine dilde söylüyorlar falan diye düşünüyorduk ama dilde değil gerçekten çok sevdiklerini burada gördük. İki kelimelerinden biri Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Gambialı Moussa Gassama ise Rize’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiklerini belirterek ”Erdoğan güzel adam. Bütün Afrika Erdoğan bir tane diyor. Rize çok güzel” şeklinde konuştu.