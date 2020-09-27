Çay ocağına gelen vatandaşlara mani ve dua okuyarak çay veriyor

Erzurum’da kahvehane işletmesi olan Eyüp Adanır, kahvehanesine gelen vatandaşlara mani ve dua okuyarak çay veriyor. Şifa niyetine çay veren işletme sahibi müşterilerinin ilgi odağı oluyor.

Erzurum’un Dadaşkent ilçesinde mütevazi bir kahvehane dükkanı olan Eyüp Adanır (38), yaşlı, genç ve çocuk müşterilerine çay verirken mani ve dua okuyor. Çay isteyen vatandaşlara şifa niyetine diyerek çay veren Adanır, müşterilerinin beğenisini kazanıyor. Bazı vatandaşlar ise Adanır’ın çay verirken söylediği güzel sözleri ve duaları dinlemek için kahvehaneye çay içmeye geliyor.

Müslümanlara daha iyi şekilde hizmet edebilmek için çay ocağı açtığını belirten Eyüp Adanır, “Müslümanlara hizmet edebilmek için bu işe başladım. Çocukluktan beri Allah’ın rızası için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnsanlara hizmet edebilmek için çabalıyorum. Önceki işimden istifa edince Müslümanlara daha iyi nasıl hizmet edebilirim diye düşündüm. Ben de bunun üzerine çay ocağı açtım. Gelen müşterilerimin hepsi memnun, dua ederek çaylarını veriyorum. Bu şekilde çay verdiğim zaman onların da rızasını almış oluyorum. ’Eyüp bir şifa niyetine çay ver’ derler ben de ’en güzelinden’ derim” dedi.

Kahvehane sahibinin gelen müşterilere güzel sözler söyleyip dualar ettiği için buraya çay içmeye geldiğini kaydeden vatandaşlar, “Çay verirken çok güzel kelimeler kullanıyor. Çocuk olsun büyük olsun sözleri bize şifa gibi geliyor. Çayları şifa gibi geliyor. Tüm işletmelerin müşterilere böyle davranması gerekiyor. Çevrede yaşayan herkes buraya çay içmeye geliyor. Ben kendi adıma sadece şifa niyetine çay verdiği için ve güzel sözler kullanıp insanlara dua ettiği için buraya çay içmeye geliyorum” açıklamalarında bulundu.