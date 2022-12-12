Çatısına teleskop kurulan cami, çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir imam, caminin çatısına teleskop kurarak hem gençlerin hem de çocukların ilgisini kazandı.

İlçeye bağlı 7 Mart Mahallesi’nde bulunan Miraç Camii İmamı Recep Çeri, cami cemaatinin sayısını arttırmak, gençlere camide namaz kılma alışkanlığı kazandırmak ve çocukların ilgisini camiye arttırmak için ilginç bir projeye imza attı. Camiye bir teleskop alan imam Çeri, teleskopu caminin damına kurdu. Ay’ın dolunay hali olduğu günlerde yatsı namazının ardından cami cemaati dahil olmak üzere özellikle gençler ve çocuklara teleskopla Ay ile yıldızları gözlemlemelerini sağlıyor. İlk defa teleskopla tanışan çocuklar ise gökyüzünü gözlemlemeye büyük ilgi duyuyor. Teleskopun yanı sıra ’mini market’ adını verdiği bir tezgah yaptıran Çeri, tezgahta bulunan bisküvi, çikolata, meyve suyu gibi ürünleri de yatsı namazının ardından ücretsiz şekilde çocuklara ikram ediyor.

Yaptığı her iki projenin de amacına ulaştığını, çocukların ve gençlerin camiye olan ilgisinin arttığını belirten imam Recep Çeri, "Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. İslamiyet’te hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır. Biz de camimize bir teleskop satın aldık. Camimizin üst katına teleskopumuzu kuruyoruz. Minaremizin hemen dibinde. Çocuklarla, gençlerle yatsı namazını müteakip namazı kıldıktan donra Ay ve yıldızları gökyüzünü yakından gözlemliyoruz. Gençlerimize, çocuklara camiyi sevdirmek, camide namaz kılma alışkanlığını kazandırmak için bu projeyi yaptık. Daha sonra camimizin okuma salonunda gökyüzü ile alakalı ayet ve hadisler ışığında bir sunum yapıyoruz. Bu etkinliğimiz yıl boyunca devam ediyor" dedi.

Gökyüzünü gözlemleyen çocuklar da ilk defa böyle bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.