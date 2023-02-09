Çarşamba Ticaret Borsası’ndan deprem bölgesine jeneratör desteği

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) tarafından deprem bölgesine 16 adet jeneratör gönderildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından depremzedeler için geçtiğimiz günlerde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Çarşamba Ticaret Borsası da destek verdi. TOBB koordinasyonunda başlatılan kampanya çerçevesinde, ÇTB meclis üyeleri tarafından deprem bölgesine 16 adet jeneratör gönderilerek yardımda bulunuldu.

“İnşallah bugünleri geride bırakacak, yaralarımızı sarmaya gayret edeceğiz”

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ta; 06 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7,7 ve saat 13,24’te 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana illerimizde de yıkıma yol açmıştır. Depremler milletçe hepimizi derin üzüntüye boğmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, depremin yaralarını sarmak için AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 365 oda ve borsa ile üyeleri tarafından yapılan yardımlar ve iş makineleri tırlarla deprem bölgesine gönderilmektedir. TOBB koordinasyonunda, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Üyelerinin iş birliğiyle hazırlanan 16 adet jeneratör deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere hazırlanmıştır. İnşallah bugünleri geride bırakacak, yaralarımızı sarmaya gayret edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.