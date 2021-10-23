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Çaresiz baba, 2 yaşındaki oğluyla uzanacak yardım eli bekliyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Esenlik köyünde yaşayan 27 yaşındaki Recep Çakar, 2 yaşındaki oğluyla yaşama mücadelesi veriyor. İş yerini kapatmak zorunda kalan genç adam, uzanacak yardım eli bekliyor.

Haberde İnsan 23.10.2021, 10:29
Çaresiz baba, 2 yaşındaki oğluyla uzanacak yardım eli bekliyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Esenlik köyünde yaşayan 27 yaşındaki Recep Çakar, 2 yaşındaki oğluyla yaşama mücadelesi veriyor. İş yerini kapatmak zorunda kalan genç adam, uzanacak yardım eli bekliyor.

Esenlik köyünde yaşayan Recep Çakar, 4 sene önce evlendiği eşi tarafından terk edilince 2 yaşındaki oğlu Hayrullah Ozan’la ortada kaldı. Yaklaşık 4 aydır çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalan baba Çakar, çaresiz kaldığını ve oğlundan ayrılmak istemediğini belirtti. Çocuğu ile bir başına kalan baba uzanacak yardım eli bekliyor. Hayrullah Ozan’a güzel bir gelecek kurmak istediğini söyleyen baba Recep Çakar yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşimle sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir sene boyunca konuştuk. Dört yıl evli kaldık. Bazı sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Pandemiden dolayı iş yerimi kapatmak durumunda kaldım. İşler durgundu. Eşimle aramız maddi yönden açıldığı için bazı sebeplerden dolayı ayrıldım. Annem ve babam ben 2 yaşındayken kaybettim. Çocuğuma bakıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Kaymakamlığa başvurdum. Kıyafet verdiler. Dilekçemi aldılar. Kurula verilecekmiş. Bu zamana kadar iş yerimin üzerindeki evi yapan ustamız vardı. Borç istemiştim. Sağolsun yardım getirmiş bana. Arkadaşlarına da durumumu anlatmış. Yardım toplamış. Şu an devlet büyüklerimden çocuğuma ve bana yardım bekliyorum. Çocuğum bakıma muhtaç olduğu için annesi de yok. Devletimin bana ve çocuğuma sahip çıkmasını istiyorum."

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