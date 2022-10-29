Canlı bombanın üzerine atlayarak faciayı önlemişti: Olayın üzerinden 11 yıl geçti, acısı hala geçmedi

Bingöl’de 29 Ekim 2011’de gerçekleşen canlı bomba saldırısında teröristin üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan Hatice Belgin’in eşi Kadri Belgin, "Biz acımızı unutamayız, o hep içimizde kalacak. Ne kadar acılıysak da o kadar da gururluyuz, gurur vericidir” dedi.

Bingöl’de 29 Ekim 2011 yılında merkez Genç Caddesi PTT Kavşağında bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, bu sırada kadın teröristi fark edip canlı bombanın üzerine atlamış, olayda Belgin, oğlu Veysel Belgin ve Mehmet Çibik hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı. Kadın teröristin eylemini fark edip üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan Hatice Belgin’in eşi Kadri Belgin, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acılarını unutmadıkları ancak her zamanda gururlu olduklarının altını çizdi.

"Gurur verici bir olay olduğu için acımızı bastırıyor, teselli oluyor"

Yaşanan olayın hem acı hem de gurur verici olduğunu vurgulayan Belgin, "Biz acımızı unutamayız, o hep içimizde kalacak. Ne kadar acılıysak da o kadar da gururluyuz, gurur vericidir. Şehit yakını olmak da ayrı bir duygudur, onu ancak yaşayanlar bilir. Olayı yaşamayanlar zamanla bunu unutabilir ama biz unutamayız. O acıyı biz her gün yaşıyoruz. Onlar bu dünyada görevini yaptılar. Bu ülke için bu vatan için millet için bayrak için halkı için görevini yerine getirdiler. Ondan dolayı biz gururluyuz, keşke böyle bir şey bize de nasip olsa. Her akşam kafayı yastığa koyduğumuzda gözümüzün önündedir, onları unutmak mümkün değildir. Psikolojik olarak belki kendimizi kaybedebilirdik ama işte gurur verici bir olay olduğu için acımızı bastırıyor, teselli oluyor" diye konuştu.

"Biz kahraman bacımız ile gurur duyuyoruz"

Şehit Hatice Belgin ve oğlu Veysel’in kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakıp dua eden Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Baysal, onların birer kahraman olduğunu söyledi. Baysal, "2011 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Hatice bacımız Veysel oğlu ile çarşıda bayram alış verişini yapıyordu. Dükkândan çıkınca bombacıyı fark etti. Hiç gözünü kırpmadan vatan, bayrak, devlet için bombacının üzerine atlayıp canlı bomba patladı. Bir şehidimiz daha vardı, Hatice bacımız bir evladı daha yaralandı. Hatice bacımız eğer bu kahramanlığı yapmasaydı, eli kanlı PKK terör örgütü 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nda meydanda bombayı patlatmayı düşünüyorlardı. Kahraman bacımız buna engel oldu. Biz kahraman bacımız ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.