Canlarını kurtaran vatandaşlar şimdi eşyalarını kurtarmanın derdinde

Yıkıcı depremde canlarını kurtaran vatandaşlar, yıkım kararı alınan evlerindeki eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü.

6 Şubat tarihinde meydana gelen yıkıcı depremle birlikte yıkılan binlerce ev enkaza döndü. Canlarını güçlükle kurtaran vatandaşlar bu defa hasar gören evlerindeki eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. Taşıma firmalarına ait asansörlerle ev eşyalarını evlerinin balkonlarından çıkartan vatandaşlar, taşıma firmalarının da deprem sonrası fırsatçılık yaptıklarını ve bu tür kişilerin denetlenerek engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Eşyalarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar, “Depremde canımızı zor kurtardık. Evlerimize yetkililer tarafından ağır hasar tespiti kararı verildi. Bizlerde evlerimizde bulunan eşyalarımızı bir şekilde kurtarmaya çalışıyoruz. Çok şükür canımızı kurtardık ama eşyalarımızı da kurtarmaya çalışıyoruz. Taşıma firmalarının da denetlenmesini istiyoruz. Çok büyük bir fırsatçılık var. Daha önceden bin TL’ye taşıdıkları evleri şuan 15-20 bin TL’ye taşıyorlar” diye konuştu.