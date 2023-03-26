Çankırı’da üniversite öğrencileri genç depremzedelere rehber olacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çankırı’ya göç eden ailelere sosyal destek sağlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi, üniversite öğrencilerini genç depremzedelerle bir araya getirerek rehberlik etmelerini sağlayacak.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan binlerce vatandaş, farklı şehirlere göç etti. Çankırı’ya da gelen çok sayıda ile Çankırı il merkezindeki yurtlarda ve ilçelerde konaklıyor. Çankırı’ya yerleşen ailelere sosyal destek sağlamak için harekete geçen Çankırı Karatekin Üniversitesi, depremzedeler için projelere imza atmaya devam ediyor. Genç depremzedelere sağlamak için yeni bir projeye imza atan Çankırı Karatekin Üniversitesi, üniversite öğrencilerini depremzede gençlerle bir araya getirerek rehberlik etmesini sağlayacak. Depremin ardından çocukların ve gençlerin sosyalleşmesinin önem arz ettiğini ifade eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulamaları ve Araştırma Merkezinde görev yapan Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yonca Odabaş, genç depremzedelerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“Afet riskine karşı hazır olmak için öncesinde ve sonrasında aktif hale gelmek zorundayız”

Marmara Depremi’nden sonra afet sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmaya başladığını ifade eden Odabaş, afet risklerine karşı bir farkındalığın oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Marmara Depremi’nden sonra Türkiye 2 büyük deprem deneyimledi. Bunlardan bir tanesi 2011 Van depremi, diğeri de 6 Şubat’ta gelen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen büyük deprem. Tabii bu yaşanan her deneyim bize afete karşı nasıl hazır olabiliriz sorularını hatırlatıyor. Bu noktada cevaplar bulma arayışı içerisine giriyoruz. Dünyadaki bu tarz tartışmalara baktığımız zaman afet geçmiş zamandaki bir durumu ifade eder, afet riski ise gelecek zamandaki ihtimal riski dile getirir. Gelecek ile ilgili ne yapabiliriz bunu tartışabiliriz ve afet sonrasında sosyal grupların güçlendirilmesi noktasında birkaç görüş bildirmek istiyorum. Biz afet riskine karşı hazır olmak için öncesinde ve sonrasında aktif hale gelmek zorundayız. Toplumun farklı sosyal kesimleri var. Bunların her birinin güçlendirilmesi, farkındalıkların arttırılması gerekmektedir. Bu afet riskinin azaltılmasında başarıya ulaşmayı sağlayacaktır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler kırılgan, zarar ya da zarar görebilecek gruplar olarak ifade edilebiliyor ama kapasiteleri vardır. Çocukların sosyalleşmesi noktasında yetişkinlerle kıyasladığımızda başarılarını görüyoruz. Bir araya gelip, harekete geçip, daha dirençli bir Türkiye oluşturmak için büyük kaynakları ifade etmektedir. Bunları değerlendirmekte fayda görmekteyim” dedi.

“Öğrenci arkadaşlarımızı, genç depremzede arkadaşlarımızla eşleştirip onlara rehberlik etme noktasında yardımcı olmaya çalışacağız”

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin gençlere yönelik hayata geçireceği proje ile ilgili de bilgiler veren Odabaş, “Çankırı’da depremzede misafirlerimiz var. Kimileri yurtlarda geçici olarak kamaya devam ediyorlar. Bir kısmı da memleketlerine dönmek istiyor. Bir kısmı ise ilçelere yerleşti. İş bulma çabaları içerisindeler. Biz üniversite olarak hem Sosyoloji Bölümü hem de merkez olarak öğrencilerimizle beraber depremden sonra gelen misafirlerimizi daha dirençli hale nasıl getirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz noktasında çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle gençlerimize odaklanma gibi bir hedefimiz var. Çankırı’da yerleşik olan öğrenci arkadaşlarımızı, genç depremzede arkadaşlarımızla eşleştirip onlara rehberlik etme noktasında yardımcı olmaya çalışacağız” diye konuştu.