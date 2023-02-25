Çankırı’da psikososyal destek birimi kuruldu

Çankırı Devlet Hastanesi’nde depremzede vatandaşlar için psikososyal destek birimi kuruldu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için Çankırı Devlet Hastanesi’nde psikososyal destek birimi kuruldu. Hastane Başhekimi Uzman Doktor Tolga Aydın, deprem bölgelerinden şehre gelen vatandaşlar için psikososyal destek birimi oluşturduklarını söyledi. Hastaneye depremzede vatandaşların başvuru sonrasında ilgili poliklinikten psikososyal destek birimine yönlendirdiklerini ifade eden Aydın, "Gereklilik halinde psikiyatri görüşleriyle, psikiyatri hekimlerimizle de görüşebilmektedirler ekstra hani klinik poliklinik bir başvurusu gereken diğer tüm depremzede vatandaşlarımız gibi sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımız da randevusuz olarak hizmet vermekteyiz" dedi.

Aydın, "Hastaneye o bölgeden gelip de yatış olan vatandaşlarımız oldu. Onlarla yakından ilgilendik, birebir temas kuralların tamamını da taburcu ettik. Buraya başvuran, olan, olmayan, deprem bölgesinden gelen ya da yakınları bütün herkes hastanemizden randevusuz bir şekilde hizmet alabilmekte" diye konuştu.

Depremzede vatandaşların bazılarında ruhsal yıkımları olduğunu anlatan Uzman Dr. Sabah Çiçek, "Depremzede vatandaşlarımız gelmekteler ve bazılarının ruhsal yıkılmaları olmakta. Biz de bu kişileri için psikolog sosyal destek hizmeti sağlamaktayız. Depremzede vatandaşlarımız gerekli değerlendirmelerin ardından tarafımıza yönlendirilmekte ve randevusuz olarak kendilerine hizmet vermekteyiz" ifadesini kullandı.

Psikososyal Sosyal Hizmet uzmanı Hatice Büşra ise, "Psikososyal destek ekibi olarak çalışıyoruz biz burada. Afetten etkilenen bireylerin kendi kapasitelerini fark ederek güçlendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İşlevselliklerini arttırmayı hedefliyoruz. Kendi yaşam sorumluluklarını alabilmelerini istiyoruz. Aslında temelde gündelik yaşama geçişlerini ve uyumlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Engelliler, yaşlılar, göçmenler, tek ebeveynli aileler gibi gruplarla karşılaştığımız takdirde de ihtiyaç gördüğümüz halde sosyal hizmet modellerinden faydalandırabilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçin. Bu modellerden faydalandırılmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.