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Çankırı’da onlarca vatandaş ‘aile’ için yürüdü

Çankırı’da, Aile Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşüne katılan onlarca vatandaş, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü.

Haberde İnsan 17.05.2022, 12:53
Çankırı’da onlarca vatandaş ‘aile’ için yürüdü

Çankırı’da, Aile Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşüne katılan onlarca vatandaş, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü.

Çankırı’da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için bir araya gelen onlarca vatandaş, “Biz büyük bir aileyiz” sloganlarının yer aldığı pankart ve dövizlerle kent merkezinde yürüdü.

Yürüyüşün ardından Karatekin Parkı’nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, “Aile, toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumumuzun en temel unsurudur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu açıdan toplum için ailenin önemi büyüktür. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur. Tarihin ilk dönemlerinden beri güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir. Bizim medeniyetimizde aile, gerek çekirdek hali, gerek geniş haliyle akrabalık ve hısımlıkla çoğalıp bütünleşir. Hatta dünyada en fazla aile ve akraba odaklı unvan, biliyorsunuz Türklerdedir. Bu zengin yapı zedelendiğinde toplum gücünü yitirmeye başlar. Toplum ve devletin devamlılığı için, bu yapıyı korumak ve güçlendirmek gerekir. Bu noktada da herkese görevler düşmektedir. Aile kurumuna sahip çıkmanın ve onu değerlerimizle uyumlu bir şekilde günümüz şartları dahilinde güçlendirmenin yolu, yine karşılıklı sevgi, fedakarlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımdan geçer” dedi.

Aile konusuna farkındalık oluşturmak amacıyla yürüdüklerini söyleyen Yıldırım, “İşte bu nedenlerle Aile Haftası’ndaki asıl amaç, toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak olmalıdır. Mağdur olmuş çocuklarımıza, aile ortamı sunmak bizlerin görevidir. Devlet olarak bunu bizler yaparken aile ortamına sahip çıkan insanlarımızın da bu ortamdan uzaklaşmış çocuklara sahip çıkması, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisi ve şefkatiyle gözetmesi bizleri son derece sevindirmektedir. Bu vesileyle, bütün koruyucu ailelerimiz, gönüllü ailelerimiz ve evlat edinen ailelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, bizleri şefkatle saran, sevgiyi üzerimizde bir gölge gibi taşıyan, hayata bakışımızı şekillendiren yer ailedir. İşittiğimiz ilk söz, telaffuz ettiğimiz ilk kelime, tattığımız ilk lezzet, dokunduğumuz ilk nesne, gördüğümüz ilk insanlar; hepsi bu çatının altında var olmuştur. Bu çatı altındaki ilişkilerin ve kişilerin sağlıklı, mutlu ve güçlü olması toplumun güçlü olması demektir. Güçlü toplum, güçlü devlet demektir. Güçlü devlet, halkına sahip çıkarak onun refahı, huzuru ve güvenliği için her türlü desteği verebilir. Bu birbirine bağlı zincirin en önemli halkası olarak biz sağlıklı yapıdaki aileyi görüyor ve bu yüzden her fırsatta ’Biz büyük bir aileyiz’ diyoruz. Bu duygularla 85 milyonluk büyük ailemizin aile haftasını tebrik ediyor, gelecek güzel günleri uyum içerisinde, hep birlikte inşa etme temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

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