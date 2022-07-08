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Çankırı’da bayram trafiği yoğunluğu

Çankırı’da Kurban Bayramı arefesinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Haberde İnsan 08.07.2022, 19:09
Çankırı’da bayram trafiği yoğunluğu

Çankırı’da Kurban Bayramı arefesinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Çankırı’da Kurban Bayramı öncesi Çankırı-Ankara karayolunda yoğunluk yaşanmaya başladı. İl merkezi girişinde bulunan kavşaklarda araç yoğunluğu oluşuyor. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak amacı ile kavşaklarda önlem aldı.

Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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