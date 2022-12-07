Çankırı’da 2 zincir market evrak eksikliği sebebiyle kapatıldı

Çankırı’da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 zincir market, evrak eksikliği sebebiyle kapatıldı.

Çankırı’da zabıta ekipleri tarafından, il merkezindeki marketlerde denetim yapıldı. Denetimlerde evraklarının eksik olduğu belirlenen iki zincir market şubesi kapatıldı. Son kullanım tarihi geçmiş, etiket ile kasa fiyatlarının farklı çıktığı tespit edilen 3 zincir market şubesine de cezai işlem uygulandı.