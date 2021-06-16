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Çankırı Valisi Ayaz’dan aşı çağrısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Vatandaşlarımız lütfen sosyal medya platformlarında paylaşılan temelsiz, yersiz ve bilimsel verilerden uzak hiçbir iddiaya itibar etmesinler. Aşı karşıtlığı olmasını istemiyoruz” dedi.

Haberde İnsan 16.06.2021, 19:52
Çankırı Valisi Ayaz’dan aşı çağrısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Vatandaşlarımız lütfen sosyal medya platformlarında paylaşılan temelsiz, yersiz ve bilimsel verilerden uzak hiçbir iddiaya itibar etmesinler. Aşı karşıtlığı olmasını istemiyoruz” dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde devam eden aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu. Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet eden Vali Ayaz, "Aşılamada çok farklı bir seviyeye geçildi. İnşallah 2-3 gündür aşılama oranlarımız sayılarımız iyi. Tekrar söylüyoruz. Dün paylaştık 100 bininci aşımızı yaptık. 100 binin üzerinde aşı uygulaması yaptık ve şu ana kadar tek bir vatandaşımız herhangi bir olumsuzluk görmedi. Onun için sırası gelen tüm vatandaşlarımızı ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz. Elimizdeki en güçlü silah aşıdır bu hastalığa karşı. Yelpaze çok genişledi önümüzdeki günlerde daha da genişleyecek. Vatandaşlarımız lütfen sosyal medya platformlarında paylaşılan temelsiz, yersiz ve bilimsel verilerden uzak hiçbir iddiaya itibar etmesinler. Aşı karşıtlığı olmasını istemiyoruz. Aşılar tüm dünyada uygulanan aşılar ülkemizde de uygulanmakta. Güvenlikleri defalarca farklı kuruluşlar tarafından teyit edildi. Onun için sırası gelen vatandaşlarımız lütfen ivedi olarak aşılarını olsunlar" dedi.

Vali Ayaz Çankırı’da durumun normal olduğunu belirterek, "Şu anda durum stabil. Her gün ortalama aynı vaka sayısına yakın olarak yeni vaka ortaya çıkıyor. İnşallah Kurban Bayramını vatandaşlarımızca biraz daha rahat olarak yaşanması. Bunun da, şu an en önemli anahtarı yüksek aşılama olarak görünüyor" ifadelerine yer verdi.
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