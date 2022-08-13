Çankırı Mevlevihanesi’nde 96 yıl sonra yeniden aşure dağıtıldı

Çankırı’da Anadolu’nun en eski Dar-üş Şifa ve Dar-ul Hadis olarak bilinen Taş Mescit içindeki Çankırı Mevlevihanesi’nde, 96 yıl sonra, Aşure günü Mevlevi merasimlerine uygun olarak kutlandı.

İslam dinine göre paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen ve Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan Aşure günü Çankırı Karatekin Üniversitesi Dar-ül hadis İslam Araştırmaları Merkezi Çankırı Mevlevihane’sinde Mevlevi merasimlerine uygun olarak kutlandı. Programda katılımcılara aşure ikramı yapıldı. Taşmescit’te kılınan Cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Genel Sekreter V. Sadık Yılmaz, akademisyenler, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

ÇAYASAD Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan’ın programı takdimi sonrası ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Naci Çağlar, “İslam Kültüründe Muharrem Ayı ve Aşure” hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Daha sonra günün anlam ve önemine istinaden bir konuşma yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, önemli bir güne imza attıklarını ifade etti.

96 yıl sonra bir geleneği yeniden yaşatmaya başladıklarını ifade eden Çiftçi, “96 yıl sonra Çankırı Mevlevihanesi’nde Mevlevi usullerine göre aşure dağıtımımız oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi bu milletin değerine sahip çıkma adına gayret etmekte, yeni değerler üretmekte, üretilen değerleri de gelecek nesillere aktarmakta. 1242 yılında kurulan ve Anadolu’nun ilk Dar-ül hadisi’nin bulunduğu alandayız. Daha sonra Şifahanesiyle, Dar-ul Mevlevihanesi ile bir kültür merkezi olan bu yerde üniversitemizin Dar-ül hadis İslam Araştırmaları Merkezi hizmet vermekte. 2021 yılında 96 yıllık sonra açtığımız Çankırı Mevlevihanesi aslına uygunun bir şekilde hizmetlerini devam ettirmekte. Özellikle eğitim ve öğretim döneminde her gün hem irşat hem de bizim kültürümüzü öğrencilerimize anlatmak için çok yoğun programlarımız olmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından, Cemalettin Ferruh Kur’an Kursu Yöneticisi Osman Uslu ve kursta hafızlık çalışması yapan öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile tekbirler eşliğinde 96 yıl sonra aslına uygun olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından aşure ikramı yapıldı.

Etkinlik yapılan şükür duası ile sona erdi.