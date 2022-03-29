Çan’da imece usulü köy mezarlığını temizlediler

Çanakkale’nin Çan ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 40 haneli Küçüktepe köyünde yaşayan vatandaşlar, köy mezarlığını imece usulü temizlediler.

Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde yaklaşan mübarek Ramazan-ı Şerif ayı öncesinde köy mezarlığının yıllık genel temizliğini imece usulü ile yaptıklarını söyleyen Küçüktepe Köyü Muhtarı Muharrem Küreşir, “Köyümüzün mezarlığını Ramazan ayı öncesi bakımı ve temizliğini şu an yapmış bulunmaktayız. Bütün komşulardan Allah razı olsun. Temizliğe herkes geldi temizledi” dedi.