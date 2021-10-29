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Çanakkale’de fener alayı coşkusu

Çanakkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Haberde İnsan 29.10.2021, 22:18
Çanakkale’de fener alayı coşkusu

Çanakkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale’de Cumhuriyet’in 98’inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Belediyesi tarafından, saat 19:30’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılarak başlanan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla eşsiz görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık kordon boyuna ulaştı. Fener alayına katılan Çanakkaleliler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşlerini coşku içinde gerçekleştirdi. Binlerce Türk bayrağının aynı anda dalgalandığı yürüyüş unutulmaz anlara sahne oldu. Fener alayında dikkat çeken bir diğer detay ise ’Cumhuriyet özgürlüktür” yazılı pankarttı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek bu özel geceyi kayda aldı. Çanakkale’de gökyüzü, binlerce meşalelerle aydınlandı. Yürüyüş, Truva atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası’nda sona erdi.

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