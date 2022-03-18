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Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında şehitler anıldı
Ankara’da şehitler, Çanakkale Zaferi’nin 107.yılında düzenlenen törenle anıldı.
Haberde İnsan 18.03.2022, 13:54
Ankara’da şehitler, Çanakkale Zaferi’nin 107.yılında düzenlenen törenle anıldı.
Gülveren Polis Şehitliği’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Kur’an Tilâveti okunması ve şehit defterliğinin imzalanmasının ardından şehit mezarlıkları ziyaret edilerek kırmızı ve beyaz karanfil bırakıldı. Günün anlam ve önemi kapsamında şehit defterliğine yazdıklarını okuyan Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, program sonunda kabirleri ziyaret ederek karanfil bırakıp, şehit aileleriyle sohbet etti.