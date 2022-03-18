Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında Çankırı’da şehitler anıldı

Çankırı’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde şehitler düzenlenen törenle anıldı.

8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Çankırı’da bir dizi tören düzenlendi. Çankırı Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenk bırakılması ile başlayan törende şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından dua edildi.

Daha sonra protokol üyeleri, şehit mezarlarına dolaşarak karanfil bıraktı.